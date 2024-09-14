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القمة التاريخية تجمع العميد والفرسان

9/14/2024 11:33:54 PM
(MENAFN- Al Watan) ستكون سهرة الليلة في دوري روشن السعودي للمحترفين مختلفة، وذات عبق تاريخي، وستحمل بين طياتها الإثارة والمتعة الجماهيرية، عندما يتواجه على ملعب إستاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في صراع تاريخي وأزلي، صاحبا البداية الكروية في المملكة، والمنطقة الغربية تحديدا، الاتحاد والوحدة، في واحدة من أهم قمم ومواجهات الجولة الثالثة للدوري، التي ستكون ختاما رائعا للجولة.
وتفتتح مواجهات اليوم الأخير للجولة بموقعة لا تقل أهمية عن سابقتها، عندما يلتقي على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام القادسية والشباب، في لقاء صعب للطرفين، ومهم أيضا لهما.
وفي لقاء ثالث، يتواجه على ملعب نادي الحزم بالرس رفيقا الدرب في الصعود إلى دوري الكبار، الخلود والعروبة.

قمة التاريخ
سيكون ملعب إستاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مسرحا لسهرة تاريخية، تفوح من بين طياتها رائحة وعبق التاريخ الرياضي السعودي، والتنافس التاريخي بين قطبي المواجهة، الاتحاد والوحدة، اللذين يجمعهما تنافس تاريخي كبير. ودائما ما تحظى مواجهات العميد وفرسان مكة بالإثارة والتنافس القوي والكثافة الجماهيرية، لما بين الطرفين من تنافس كبير وإرث تاريخي كبير، حتى أن المباراة التي تجمع الفريقين تُصنف ضمن أبرز قمم المنافسات السعودية على جميع الأصعدة.
مواصلة التألق
يخوض الاتحاد اللقاء وفي جعبته 6 نقاط من انتصارين سجلهما في الجولتين السابقتين، إذ نجح في بداية المشوار في تجاوز عقبة الضيف الجديد للدوري، الخلود، بصعوبة بالغة بنتيجة 1/صفر. وفي الجولة الثانية، حوّل العميد تأخره أمام ضيفه التعاون صفر/1 إلى انتصار مثير ومهم للغاية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليخطف انتصارا غاية في الأهمية 1/2، وضعه ضمن الفرق التي نجحت في حصد العلامة الكاملة قبل التوقف. ويأمل العميد أن يواصل مسيرته نحو استعادة لقبه الذي فقده الموسم الماضي، وتأكيد استعادته توازنه، وأنه تجاوز كبوات الموسم الماضي المحبطة لجماهيره وعشاقه. وقد عمل مدربه الفرنسي لوران بلان على ترميم صفوف الفريق، وصنع توليفة مميزة قدمت خلال الجولتين السابقتين مستويات لافتة، وضعته كأحد المرشحين الأبرز لنيل اللقب، بعدما تمكنت إدارة النادي من إبرام صفقات عدة قوية خلال الانتقالات الصيفية السابقة، سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي.
إثبات الذات
في المقابل، ظهر الوحدة بشكل رائع خلال الجولتين الماضيتين، لكنه كان واحدا من الفرق التي لم تتذوق طعم الخسارة، وحصد 4 نقاط خلال مواجهتين. فبعد تعثره بالتعادل مع الرياض في جولة الافتتاح 3/3، عاد وتمكن من الانتصار على العروبة 1/2 في الرمق الأخير من زمن اللقاء الذي جمعهما قبل التوقف. وظهر فرسان مكة بشكل جيد للغاية مع المدرب الجديد الألماني جوزيف زينباور، الذي حتى الآن يقدم مستويات رائعة وممتعة للغاية مع الفريق. كما أن للتعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي خلال الميركاتو الصيفي دورا كبيرا فيما يقدمه الفريق حتى الآن، وستكون للإضافات الجديدة، وتحديدا التي تمت في آخر أيام الانتقالات الصيفية، دور مهم في زيادة وهج الفريق.
ويطمح فرسان مكة في تسجيل انتصار ثان في الدوري، وعلى العميد خاصة، حيث إنه غاب فترة طويلة، حيث يملك الفريق بين صفوفه لاعبين جيدين قادرين على صنع الفارق.
تأكيد الحضور
تنطلق مباريات اليوم بمواجهة مهمة أيضا، حينما يتواجه على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في قمة أخرى، القادسية والشباب، حيث يطمح كل منهما إلى أن يخرج منتصرا، ويضيف إلى رصيده 3 نقاط جديدة. ودوما ما تشهد مواجهات الفريقين تنافسا قويا وإثارة كبرى. ويدخل فارس الشرقية اللقاء وفي رصيده 6 نقاط من انتصارين مثيرين على الفتح 3/صفر في الجولة الأولى، وعلى الرائد 1/صفر في الجولة الثانية، ليسجل الفريق العائد مجددا إلى دوري الكبار بعد غياب نفسه واحدا من الفرق التي لم تتعثر خلال جولتين، وحصدت العلامة الكاملة. بينما يسعى فارس الشرقية إلى مواصلة جموحه وعدم التعثر، وإثبات أن عودته لن تكون سهلة للغاية، بل إنه سيكون واحدا من أهم الفرق التي ستنافس على اللقب، والمراكز المتقدمة على أقل تقدير.
بدوره، وعلى الرغم من بدايته السيئة وخسارته في بداية المشوار أمام الاتفاق صفر/1، فإن الشباب انتفض بشكل رائع في الجولة الثانية، ونجح في وضع أول 3 نقاط في رصيده بتغلبه على الخليج 1/صفر خارج قواعده. كما أن الليث أبرم صفقات عدة في الوقت القاتل لفترة الانتقالات الصيفية، لعل أبرزها وأهمها صفقة استعارة لاعب الهلال والمنتخب السعودي الواعد مصعب الجوير، الذي سيشكل إضافة جديدة لليوث. كما أن عودة وجهوزية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ستضيف الشيء الكثير للفريق الطامح إلى تأكيد انتفاضته، وقدرته على مسح الصورة التي ظهر بها خلال الموسم الماضي والجولة الأولى للدوري.
نقاط أولى
على ملعب نادي الحزم بالرس، ستكون مواجهة رفيقي الدرب في الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الخلود والعروبة، مهمة للطرفين الباحثين عن تعويض سقوطهما في الجولتين الأولى والثانية، وكلاهما يأمل أن يحصد أول النقاط ويسجل أول انتصار بين الكبار. ففخر الرس بدأ مشواره في أول حضور له بين الكبار بخسارته أمام الاتحاد صفر/1، ثم تبعه بالخسارة أمام الرياض 3/1، ويمني النفس بأن يتفادى الوقوع في خسارة ثالثة، وأن يتقدم خطوة مهمة للأمام، ليبدأ مشوار تأكيد أنه لن يكون ضيفا شرفيا في الدوري. ولم يكن حلوة الجوف أفضل حالا من رفيق دربه، فبعد أن خسر أمام الأهلي في جولة الافتتاح صفر/2، تلقى خسارة ثانية أمام الوحدة في ثانية الجولات 2/1، ويطمح إلى تأكيد استفادته من فترة التوقف، وأن يسجل انتصارا قويا ومهما للغاية، ولا سيما أنه لم يخض حتى الآن أي مباراة على ملعبه، إنما جميع مبارياته السابقة ولقاء اليوم كانت خارج ملعبه.

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