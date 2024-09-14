Sunday, 15 September 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدستورية الجزائرية تعلن إعادة انتخاب تبون رئيسا للجزائر بنسبة 84.30%

9/14/2024 11:33:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج اليوم السبت عن إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية لفترة رئاسة ثانية بعد حصوله على 84.30% من نسبة الأصوات المشاركة في الانتخابات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية قال بلحاج إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر بلغت 46.10 %.

موضوعات متعلقة توقف 30% من إنتاج أمريكا النفطي في خليج المكسيك جراء الإعصار فرنسين تقييم أوبن إيه آي بـ150 مليار دولار مشروط بتحقيق نجاحات أزمات صناعة السيارات تكشف استمرار معاناة الاقتصاد الألماني

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات عن فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة بنسبة 84.30 بالمئة من الأصوات المعبر عنها، يليه المرشح عبد العالي حساني شريف بنسبة 9.56 بالمائة من الأصوات، فيما حصل المرشح يوسف أوشيش على نسبة 6.14 بالمائة من الأصوات.

المصدر:

MENAFN14092024000202011048ID1108674466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث