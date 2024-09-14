الدستورية الجزائرية تعلن إعادة انتخاب تبون رئيسا للجزائر بنسبة 84.30%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج اليوم السبت عن إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية لفترة رئاسة ثانية بعد حصوله على 84.30% من نسبة الأصوات المشاركة في الانتخابات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية قال بلحاج إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر بلغت 46.10 %.

موضوعاتتوقف 30% من إنتاج أمريكا النفطي في خليج المكسيك جراء الإعصار فرنسين تقييم أوبن إيه آي بـ150 مليار دولار مشروط بتحقيق نجاحات أزمات صناعة السيارات تكشف استمرار معاناة الاقتصاد الألماني

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات عن فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة بنسبة 84.30 بالمئة من الأصوات المعبر عنها، يليه المرشح عبد العالي حساني شريف بنسبة 9.56 بالمائة من الأصوات، فيما حصل المرشح يوسف أوشيش على نسبة 6.14 بالمائة من الأصوات.

المصدر: