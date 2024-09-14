ميناء دمياط يشهد تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 سفن بينما غادرته 11 سفينة، ليصل إجمالي تداول عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و998 طنا شملت 450 طن كسب صويا و 510 أطنان رمل زجاجى و1900 طن مولاس و7317 طن يوريا و2308 أطنان ملح و2580 طن أسمنت و13 ألفا و933 طن بضائع متنوعة.

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وتابع البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغ 42 ألفا و157 طنا شملت 11 ألفا و340 طن سكر و3084 طن حديد و15 ألفا و500 طن قمح و532 طن أبلاكاش و10 آلاف و770 طن خردة و716 طن خشب زان و1005 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 215 طنا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 203 حاويات مكافئة وبلغ عدد الحاويات الوارده 323 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1800 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 107 آلاف و114 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 229 ألفا و355 طنًا، كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5148 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، وقطار بعد تفريغ 50 حاوية 20 قدما متجهة إلي السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2469 حركة.

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