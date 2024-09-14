الهند تدعو الشركات العالمية للاستثمار في صناعة أشباه الموصلات

(MENAFN
- Al-Borsa News) حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الشركات العالمية على الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات ببلاده، وقال إن بلاده باتت تمتلك 20% من موارد العالم البشرية في هذا القطاع.
وأضاف ناريندرا مودي – في كلمة ألقاها في معرض“سيميكون إنديا 2024” الدولي لتصنيع أشباه الموصلات ونقلها تليفزيون“بريكس” اليوم السبت – إن كافة الظروف باتت مهيأة لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات في بلاده، مشيرا إلى أن الهند لديها 113 جامعة ومركزا بحثيا لتدريب 85 ألف متخصص في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات.
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وتعد الهند لاعبا واعدا في صناعة أشباه الموصلات على مستوى العالم، حيث تهدف إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للرقائق الإلكترونية لتنافس الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية.
وكان رئيس الوزراء الهندي قد افتتح في شهر مارس الماضي ثلاثة مصانع لإنتاج أشباه الموصلات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.250 مليار روبية (13.8 مليار يورو).
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108674464
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