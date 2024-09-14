الهند تدعو الشركات العالمية للاستثمار في صناعة أشباه الموصلات

MENAFN - Al-Borsa News) حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الشركات العالمية على الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات ببلاده، وقال إن بلاده باتت تمتلك 20% من موارد العالم البشرية في هذا القطاع.

وأضاف ناريندرا مودي – في كلمة ألقاها في معرض“سيميكون إنديا 2024” الدولي لتصنيع أشباه الموصلات ونقلها تليفزيون“بريكس” اليوم السبت – إن كافة الظروف باتت مهيأة لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات في بلاده، مشيرا إلى أن الهند لديها 113 ومركزا بحثيا لتدريب 85 ألف متخصص في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات.

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وتعد الهند لاعبا واعدا في صناعة أشباه الموصلات على مستوى العالم، حيث تهدف إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للرقائق الإلكترونية لتنافس الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية.

وكان رئيس الوزراء الهندي قد افتتح في شهر مارس الماضي ثلاثة مصانع لإنتاج أشباه الموصلات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.250 مليار روبية (13.8 مليار يورو).

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