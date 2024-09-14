محافظ الشرقية: تنفيذ 7 مشروعات في 4 قطاعات بتكلفة 220 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات خدمية بقطاعات الصحة والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية، بتكلفة إجمالية 220 مليونا و700 ألف جنيه، لافتا إلى أنه سيتم افتتاحها تباعا خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقال المحافظ -في بيان اليوم- إن الأجهزة التنفيذية تعمل جاهدة لتنفيذ خطط التنمية والمشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف المراكز والمدن، التزاما بتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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وأوضح المحافظ أن المشروعات السبعة تشمل إنشاء مبنى مستشفي طب وجراحة العيون بمدينة الزقازيق بتكلفة 152 مليون جنيه – إنشاء مركز طب الأسرة بقرية حمد موسى التابعة لمركز أبوكبير بتكلفة 10 ملايين جنيه – إحلال وتجديد مركز طب الأسرة بقرية كفر عوض الله حجازي التابعة لمركز الزقازيق بتكلفة 6 ملايين جنيه – إحلال وتجديد مركز طب الأسرة بقرية المهدية التابعة لمركز ههيا بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه – إنشاء موزع كهرباء جهد متوسط بمدينة ديرب نجم بتكلفة 40 مليون جنيه – تطوير وتجميل ميدان المحافظة بمدينة الزقازيق بتكلفة 6 ملايين جنيه – إنشاء مركز تكنولوجي بديوان عام المحافظة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، مبرزا أن ذلك يأتي لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة؛ تماشياً مع رؤية مصر 2030.

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