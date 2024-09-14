محافظ الشرقية: تنفيذ 7 مشروعات في 4 قطاعات بتكلفة 220 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات خدمية بقطاعات الصحة والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية، بتكلفة إجمالية 220 مليونا و700 ألف جنيه، لافتا إلى أنه سيتم افتتاحها تباعا خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
وقال المحافظ -في بيان اليوم- إن الأجهزة التنفيذية تعمل جاهدة لتنفيذ خطط التنمية والمشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف المراكز والمدن، التزاما بتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
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وأوضح المحافظ أن المشروعات السبعة تشمل إنشاء مبنى مستشفي طب وجراحة العيون بمدينة الزقازيق بتكلفة 152 مليون جنيه – إنشاء مركز طب الأسرة بقرية حمد موسى التابعة لمركز أبوكبير بتكلفة 10 ملايين جنيه – إحلال وتجديد مركز طب الأسرة بقرية كفر عوض الله حجازي التابعة لمركز الزقازيق بتكلفة 6 ملايين جنيه – إحلال وتجديد مركز طب الأسرة بقرية المهدية التابعة لمركز ههيا بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه – إنشاء موزع كهرباء جهد متوسط بمدينة ديرب نجم بتكلفة 40 مليون جنيه – تطوير وتجميل ميدان المحافظة بمدينة الزقازيق بتكلفة 6 ملايين جنيه – إنشاء مركز تكنولوجي بديوان عام المحافظة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، مبرزا أن ذلك يأتي لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة؛ تماشياً مع رؤية مصر 2030.
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108674462
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