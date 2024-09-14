الصين: نرفض الأعمال الاستفزازية تحت ذريعة حرية الملاحة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وو تشيان اليوم السبت عن معارضته الشديدة لأفعال دول أخرى تهدف إلى استفزاز الصين أو إلحاق الضرر بسيادتها تحت ذريعة“حرية الملاحة”.
جاء ذلك ردا على سؤال حول إبحار سفينتين حربيتين ألمانيتين عبر مضيق تايوان أمس تحت ذريعة“حرية الملاحة”، حيث أوضح وو تشيان أن القوات البحرية والجوية التابعة لقيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي رصدت السفينتين خلال عبورهما، مشيرا إلى أن حرية الملاحة لا تعني تعمد التعدي على ممتلكات الغير، ولا ينبغي استخدامها لاستفزاز الصين أو إلحاق الضرر بسيادة الصين وأمنها.
موضوعات متعلقة
توقف 30% من إنتاج أمريكا النفطي في خليج المكسيك جراء الإعصار فرنسين تقييم أوبن إيه آي بـ150 مليار دولار مشروط بتحقيق نجاحات أزمات صناعة السيارات تكشف استمرار معاناة الاقتصاد الألماني
وأضاف أن الجيش الصيني لا يزال في حالة تأهب قصوى، وسيتخذ كافة الاجراءات الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية للصين ووحدة وسلامة أراضيها، وسيحمي السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بحزم.
ومن ناحية أخري، قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)،“إن بكين تشعر باستياء بالغ وتعارض بشدة إساءة استخدام الولايات المتحدة للمادة (301) لزيادة التعريفات الجمركية على بعض البضائع الصينية”.
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108674461
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.