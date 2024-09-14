الصين: نرفض الأعمال الاستفزازية تحت ذريعة حرية الملاحة

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وو تشيان اليوم السبت عن معارضته الشديدة لأفعال دول أخرى تهدف إلى استفزاز الصين أو إلحاق الضرر بسيادتها تحت ذريعة“حرية الملاحة”.

جاء ذلك ردا على سؤال حول إبحار سفينتين حربيتين ألمانيتين عبر مضيق تايوان أمس تحت ذريعة“حرية الملاحة”، حيث أوضح وو تشيان أن القوات البحرية والجوية التابعة لقيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي رصدت السفينتين خلال عبورهما، مشيرا إلى أن حرية الملاحة لا تعني تعمد التعدي على ممتلكات الغير، ولا ينبغي استخدامها لاستفزاز الصين أو إلحاق الضرر بسيادة الصين وأمنها.

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وأضاف أن الجيش الصيني لا يزال في حالة تأهب قصوى، وسيتخذ كافة الاجراءات الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية للصين ووحدة وسلامة أراضيها، وسيحمي السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بحزم.

ومن ناحية أخري، قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)،“إن بكين تشعر باستياء بالغ وتعارض بشدة إساءة استخدام الولايات المتحدة للمادة (301) لزيادة التعريفات الجمركية على بعض البضائع الصينية”.

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