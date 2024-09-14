مصر تفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس أيزو لمدة عامين

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- Al-Borsa News) فاز الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس“أيزو” لمدة عامين كأول مصرى عربى يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947.
وأكد الدكتور خالد صوفى، أن الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس“أيزو” يعد تتويجاً حقيقياً للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بهدف تفعيل الدور الريادى لمصر لتكون ضمن الدول الفاعلة فى وضع السياسات والاستراتيجيات على المستوى الدولى.
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يذكر أن المنظمة الدولية للتقييس ومقرها مدينة جنيف فى سويسرا، تضم 172 دولة فى عضويتها، ولديها أكثر من 840 لجنة فنية فى مختلف المجالات، وتشكل جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومى والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية.
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