مصر تفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس أيزو لمدة عامين

MENAFN - Al-Borsa News) فاز الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس“أيزو” لمدة عامين كأول مصرى عربى يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947.

وأكد الدكتور خالد صوفى، أن الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس“أيزو” يعد تتويجاً حقيقياً للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بهدف تفعيل الدور الريادى لمصر لتكون ضمن الدول الفاعلة فى وضع السياسات والاستراتيجيات على المستوى الدولى.

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يذكر أن المنظمة الدولية للتقييس ومقرها مدينة جنيف فى سويسرا، تضم 172 دولة فى عضويتها، ولديها أكثر من 840 لجنة فنية فى مختلف المجالات، وتشكل جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومى والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية.