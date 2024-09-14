ترامب يتعهد برسوم جمركية ضخمة لحماية الدولار ويخفف موقفه تجاه العقوبات

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد دونالد ترامب نهجاً مبتكراً في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح للدولة خلال ولايته الرئاسية الأولى. واليوم، يتعهد بتعزيز هذا النهج بشكل أكبر في حال عودته إلى السلطة، مشيراً إلى عزمه توسيع نطاقه لحماية الدولار الأمربكي.

المرشح الجمهوري يشير إلى أنه سيعزز ترسانة أمربكا الاقتصادية في حال فوزه على كاملا هاريس في نوفمبر المقبل. تحدث ترامب عن تقليل فائدة العقوبات، رغم أنه هو نفسه فرض الكثير منها، بعدما فشل وابل قياسي منها في وقف حرب روسيا في أوكرانيا. قال إن العقوبات يجب أن تُستخدم“بحكمة شديدة”، لكن التعريفات الجمركية“مذهلة”.

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يرى ترامب أن الرسوم الجمركية ستوفر مجموعة متنوعة من المكاسب المحلية، مثل إنشاء صندوق سيادي جديد أو تعويض فقدان الإيرادات الناتجة عن تخفيضات ضريبة الدخل. لكن الاقتصاديين يشككون في ذلك، مشيرين إلى أن الحواجز التجارية ستبطئ النمو، وترفع الأسعار، وتزيد الضغط على المستهلكين. ومع ذلك، لم يمنع ذلك ترامب من التركيز على هذا الموضوع في إجابته على السؤال الأول في مناظرة الثلاثاء الماضي، حيث قال:“كانت لديّ تعريفات جمركية، ولم يكن لديكم تضخم”. لكن على الصعيد الدولي، ستكون تهديدات الرسوم الجمركية هي الأكثر تأثيراً. مع اقتراب حرب باردة جديدة وانقسام الاقتصاد العالمي، استمر الرؤساء الأمربكيون في إيجاد طرق جديدة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والمالي لأمربكا. يقول ترامب إنه سيتراجع عن بعضها، ولكن فقط لأنه يهدف إلى استخدام أدوات جديدة وربما أكثر تسبباً في اضطرابات.

قالت هيذر كونيلي من“مارشال فند” (Marshal Fund) الألمانية بالولايات المتحدة:“نحن نخطو نحو المجهول. ليس فقط التعريفات الجمركية والعقوبات، بل استخدام السياسة الصناعية والحمائية للمساعدة في حماية اقتصادات المستقبل وتعزيز التنافسية”.

ركزت أجندة ترامب في ولايته الأولى بشكل كبير على إعادة صياغة التجارة مع الصين، وتعهد بالاستمرار من خلال رفع رسوم الاستيراد إلى 60%. لكن كانت هناك أيضاً إشارات آنذاك بأنه يرى التعريفات الجمركية كوسيلة لمعالجة مشكلات لا علاقة لها بالتجارة على الإطلاق.

على سبيل المثال، في 2019 هدد بفرض رسوم بنسبة 5% على الصادرات المكسيكية ثم زيادتها تدريجياً حتى يتوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود. وسرعان ما توصلت الدولتان إلى اتفاق بشأن الهجرة، ولم تُفرض التعريفات أبداً. هذا هو النوع من الأدوات التي يبدو أن ترامب يتصور استخدامها بشكل أكثر تكراراً في ولاية ثانية.

اقتراح جديد دراماتيكي يستهدف الدول الأجنبية التي تسعى إلى طرق للتجارة تتجنب النظام المالي القائم على الدولار، وهي غالباً استجابة للعقوبات الأمربكية. يقول ترامب إنه سيفرض تعريفات بنسبة 100% لردع هذه الدول.

ذكر ترامب خلال تجمع يوم السبت الماضي في ويسكونسن، عندما عرض الخطة لأول مرة:“سنحافظ على الدولار الأمربكي كعملة احتياطية عالمية، وهو حالياً يواجه حصاراً كبيراً. أنتم توافقون على أننا لن نتخلى عن الدولار”.

تتضمن الفكرة بشكل أساسي استغلال الوصول إلى السوق الاستهلاكية الأمربكية المربحة لمواصلة هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، بدلاً من تفاقم حالة الإنهاك جراء العقوبات التي تضعه في خطر.

جاذبية الفكرة واضحة بالنسبة إلى شخص تستهويه صناعة الصفقات مثل ترامب. من السهل نسبياً فرض ووقف التعريفات الجمركية، مما يجعلها أداة تفاوض فعالة تعتمد على الترغيب والترهيب. وتمكن الرؤساء من تعديلها دون الرجوع إلى الكونغرس، رغم أن بعض المحللين يتوقعون ظهور عقبات قانونية إذا حاول ترامب دفع هذا الأمر إلى أبعد من ذلك.

من بين السلبيات: يمكن للدول المستهدفة الرد بالمثل، وإذا كانت اقتصادات كبيرة مثل الصين، فإن ذلك سيؤذي المصدّرين الأمربكيين. علاوة على ذلك، بعض الخصوم مثل إيران لا يبيعون الكثير من البضائع في الأسواق الأمربكية على أي حال.

من ناحية أخرى، فإن العقوبات يستمر تأثيرها لفترة طويلة، وحتى عندما تُرفع، قد يكون من الصعب إقناع الشركات بأن الطريق أصبح آمناً للاستثمار في بلد كان خصماً لواشنطن. ولكن هناك مجال أقل للانتقام بالمثل، لأن العالم يعمل بالدولار، لذلك لا أحد آخر لديه هذا النوع من النفوذ المالي.

قال ديفيد لوينغر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الذي كان مسؤولاً عن تنسيق سياسات الولايات المتحدة والصين:“ربما هناك بدائل أكثر للسوق الاستهلاكية الأمريكية مما هو متاح للدولار كعملة يمكنك تسوية المعاملات الدولية بها”.

تزايد رد الفعل العالمي ضد العقوبات الأمريكية بعد أن أطلقت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات ضد روسيا، حيث جمدوا احتياطيات بنكها المركزي واستهدفوا آلاف المسؤولين والشركات.

كان الهدف هو إضعاف العمليات العسكرية للكرملين. لكن مع نمو الاقتصاد الروسي على خلفية الإنفاق العسكري، واستقرار عملته، وتقدم جيشه، وجدت إدارة بايدن تحدياً في إقناع أي شخص بأن الأداة (العقوبات) كانت فعالة.

وفي الوقت نفسه، وجزئياً كرد فعل، جعلت مجموعة بريكس للدول الناشئة الكبرى التداول بعيداً عن الدولار هدفاً صريحاً. تضم المجموعة الصين والهند بالإضافة إلى روسيا، وتضيف أعضاء باستمرار، كما تدرس السعودية، القوة الكبرى في النفط، دعوة للانضمام، وتُعد تركيا -العضو في الناتو- بين المتقدمين الجدد.

رغم أن دول بريكس لم تتخل عن الدولار، أو تجد بديلاً متماسكاً، إلا أن جهودها أثارت قلقاً بشأن وضع الدولار، وكذلك لفتت انتباه ترامب.

يواجه حله المقترح، وهو التهديد بتعريفة بنسبة 100%، انتقاداً على نطاق واسع.

قال إيسوار براساد، زميل أول في“مؤسسة بروكينغز” ومؤلف كتاب“فخ الدولار: كيف شدد الدولار الأمريكي قبضته على التمويل العالمي”:“سيكون هذا استخداماً غريباً للتعريفات الجمركية التي قد يكون لها تأثير معاكس بتشجيع الدول على تقليل استخدام الدولار وتعرضها بالتالي لتقلبات السياسات الأمريكية”.

في مذكرة للعملاء، قال المحلل الاستراتيجي في“كومرتز بنك”، أولريش لويختمن، إن هذه الخطوة“ستسبب اضطراباً هائلاً في النظام الاقتصادي العالمي”.

تسببت الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الأولى في بعض الاضطراب أيضاً، لكن منذ ذلك الحين تحولت الولايات المتحدة نحو تقدير من الحزبين لما يمكنها تحقيقه. احتفظ بايدن بها إلى حد كبير، مضيفاً بعضاً من تعريفاته الخاصة، ولم تعطِ هاريس أي مؤشر على أنها ستغير المسار إذا أصبحت رئيسة.

العقوبات المالية هي أيضاً أداة تتطلب توافقاً بين الجمهوريين والديمقراطيين. وارتفع استخدامها منذ بداية القرن الحالي، مما دفع إلى تساؤل من قبل الخصوم وحتى بعض الحلفاء عما إذا كان الاعتماد على الدولار يجعلهم أكثر خضوعاً لأهداف السياسة الخارجية الأميركية.

ليس ترامب وحده الذي أعرب عن قلقه من أن الولايات المتحدة تخاطر بتقويض سلاح قوي من خلال الإفراط في استخدامه.

في جلسة استماع للكونغرس في يوليو، قضت جانيت يلين أكثر من ساعتين وهي ترد على الأسئلة التي طرحها المشرعون. دعا أكثر من اثني عشر مشرعاً منهم إلى تشديد العقوبات على بعض الدول. ومع اقتراب الجلسة من نهايتها، سُئلت وزيرة الخزانة ما هو أكبر مخاوفها على الساحة المالية الدولية.

أجابت يلين:“لدينا عقوبات قوية جداً متاحة بسبب الدور المهم للدولار. وكلما استخدمنا العقوبات، كلما بحثت الدول عن طرق للانخراط في معاملات مالية تتجنب الدولار”.

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