ريدكون تنفذ 10 مشاريع على الساحل الشمالي بـ15 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تنفذ شركة“ريدكون للتعمير” المصرية حالياً 10 على الساحل الشمالي بحجم أعمال إجمالي يبلغ 15 مليار جنيه، بحسب رئيس مجلس الإدارة طارق الجمال لـ”الشرق”، متوقعاً ازدياد هذه القيمة بشكل كبير مع زخم أعمال التنفيذ المرتقبة بدفع من مشروع“رأس الحكمة” الذي عزز من حجم الإقبال والطلب على المنطقة ككل.

“ريدكون” تتولّى بناء مشاريع الساحل الشمالي في مصر لكبرى شركات التطوير العقاري، حيث تنفذ مشروعين لشركة“'إعمار” التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار هما“سول” و”مراسي”، ومشروع“سيلفر ساند” لشركة“أورا” المملوكة للملياردير نجيب ساويرس، ومشروع“سولاري رأس الحكمة” لشركة“مصر إيطاليا”، ومشروعيّ“جيفيرا” و”القطامية كوست”. إلى جانب تنفيذ أحد أبراج مدينة العلمين الجديدة“ذا غيت”، وجامعة العلمين الجديدة، ومشروع الحي اللاتيني، والمنطقة التجارية الشاطئية.

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فيما يخص مشاريع”ريدكون” في السعودية، أفصح الجمال لبرنامج“ويك آند القاهرة” على قناة“الشرق”، أن الشركة التابعة“ريدكون الدولية” لديها حالياً حجم أعمال بقيمة 250 مليون دولار في المملكة عبر تنفيذ مشروع لشركة“البحر الأحمر الدولية”، بالتعاون مع شريكتها“ريادة القابضة”، منوّهاً بأن المشروع“يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا”.

تُصنّف“ريدكون للتعمير”، التي تأسست قبل 3 عقود، ضمن أكبر 5 شركات مقاولات مصرية استناداً إلى حجم محفظة أعمالها السنوية البالغة 20 مليار جنيه في السوق المصرية، وتتوزع المشاريع التي تنفذها على العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والغردقة، ومرسى مطروح، ومدينة السادس من اكتوبر، إضافةً إلى تنفيذ مشروع“أبراج ماسبيرو”، والقطار الكهربائي السريع.

حول مشروع القطار، أوضح الجمال أنه“شهد تحديات كثيرة، مروراً بجائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، وضغوط العملة. والحكومة بذلت جهوداً كبيرة بقيادة وزارة النقل في التركيز على إنهاء مرحلة الأعمال الكثيفة منخفضة التكلفة، والتي تعتمد على المكونات المحلية.

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