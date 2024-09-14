Sunday, 15 September 2024 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة تدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في الشرقية

9/14/2024 11:33:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصاب إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.

موضوعات متعلقة رئيس الوزراء يتابع تطورات حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق تصادم قطارين في الشرقية..والدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث “الجمارك” تصدر منشورا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول“الميركسور”

MENAFN14092024000202011048ID1108674457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث