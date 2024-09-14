الصحة تدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في الشرقية

MENAFN - Al-Borsa News) يتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم 29 مصاب إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.

موضوعاترئيس الوزراء يتابع تطورات حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق تصادم قطارين في الشرقية..والدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث “الجمارك” تصدر منشورا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول“الميركسور”