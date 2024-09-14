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الجمارك تصدر منشورا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول الميركسور

9/14/2024 11:33:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا، بشأن التخفيضات الجمركية المقررة للمرحلة الثامنة للسلع الواردة من دول تجمع“الميركسور”.

وأوضح المنشور أنه يتم العمل بها اعتبارا من أول سبتمبر ٢٠٢٤، مشيرا إلى أن دول تجمع الميركسور هي“الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي- باراجواي”.

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ولفت إلى أنه بالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (ج) سيتم رفع نسبة التخفيض ليصبح 100% من رسم الوارد بدلا من 87.5%، وبالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (د) سيتم رفع نسبة التخفيض ليصبح 80% من رسم الوارد بدلا من 70%، أما بالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (هـ) فلم يواف بأي تعليمات بشأنها حتى تاريخه .

وأشار إلى أن ذلك يأتي طبقا لنص المادة (11) من بروتوكول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر ٢٠١٧، والمعلنة بمنشور الاتفاقيات رقم 37 لسنة 2017 .

المصدر:

MENAFN14092024000202011048ID1108674456

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