الجمارك تصدر منشورا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول الميركسور

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا، بشأن التخفيضات الجمركية المقررة للمرحلة الثامنة للسلع الواردة من دول تجمع“الميركسور”.
وأوضح المنشور أنه يتم العمل بها اعتبارا من أول سبتمبر ٢٠٢٤، مشيرا إلى أن دول تجمع الميركسور هي“الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي- باراجواي”.
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ولفت إلى أنه بالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (ج) سيتم رفع نسبة التخفيض ليصبح 100% من رسم الوارد بدلا من 87.5%، وبالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (د) سيتم رفع نسبة التخفيض ليصبح 80% من رسم الوارد بدلا من 70%، أما بالنسبة للمنتجات المدرجة بالفئة (هـ) فلم يواف بأي تعليمات بشأنها حتى تاريخه .
وأشار إلى أن ذلك يأتي طبقا لنص المادة (11) من بروتوكول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر ٢٠١٧، والمعلنة بمنشور الاتفاقيات رقم 37 لسنة 2017 .
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108674456
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