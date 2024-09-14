تصادم قطارين في الشرقية..والدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث اصطدام رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للاسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق .

وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بالدفع يمعدات واوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث.

موضوعاترئيس الوزراء يتابع تطورات حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق “الجمارك” تصدر منشورا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول“الميركسور” “الصحة” تدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في الشرقية

من جانبه، يتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصاب إلى مستشفى الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.