Sunday, 15 September 2024 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء يتابع تطورات حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق

9/14/2024 11:33:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية .

وتلقى رئيس الوزراء تقريراً من وزارة النقل تضمن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق، وقد تم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

موضوعات متعلقة تصادم قطارين في الشرقية..والدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث “الجمارك” تصدر منشورا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول“الميركسور” “الصحة” تدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في الشرقية

ووجه رئيس الوزراء وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى، التى يتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حاليا، بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات كذلك لوزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة، والبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من الحادث.

MENAFN14092024000202011048ID1108674454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث