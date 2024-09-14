استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل بين بوينج والعمال المضربين

MENAFN - Al-Borsa News) تستأنف المفاوضات بين بوينج والعمال المضربين في لها في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع القادم، وفق ما أعلنت الحكومة، بعد أسابيع على تصويت العدد الأكبر من العمال لصالح رفض مقترح سابق من مجموعة الطيران العملاقة.

وبدأ الآلاف من عمال مصانع بوينج في الولايات المتحدة إضرابا الجمعة اثر خلاف على الأجور، في أول إضراب لهم منذ 16 عاما.

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ودعا قادة النقابات إلى بدء الإضراب بعد وقت قصير من تصويت العمال الذين يتلقون أجورهم بالساعة في منطقة سياتل في إقليم الشمال الغربي الهادئ لصالح رفض عقد مبدئي (94,6 في المئة) والإضراب (96 في المئة).

أدى الإضراب إلى إغلاق معملين رئيسيين لتجميع الطائرات مخصصين لتلك من طراز ماكس 737 و777 في منطقة بيوجت ساوند وشارك فيه حوالى 33 ألف عامل، ما يفاقم الصعوبات بالنسبة للشركة التي تعاني في الأساس من ضغوطات مالية.

وأملت بوينج التي تم تعيين كيلي أورتبرغ رئيسا تنفيذيا جديدا لها، بأن تكون زيادة الأجور بنسبة 25 في المئة على مدى أربع سنوات والالتزام بالاستثمار في منطقة بيوجت ساوند كافيين لإرضاء العمال.

لكن العمال وصفوا العرض بأنه صفعة في وجوههم بعدما بقيت الأجور مجمّدة تقريبا على مدى أكثر من عقد.

وأفادت“خدمة الوساطة والمصالحة الفدرالية” في وقت متأخر الجمعة بأنها على اتصال مع الطرفين وتدعم عودتهما إلى طاولة المفاوضات.

وقالت في بيان“في إطار الجهود الرامية لحل نزاع العمالة الحالي ووضع حد لتوقف العمل الذي بدأ.. هذا الصباح، سيستأنف الطرفان اجتماعاتهما مطلع الأسبوع المقبل”.

طالب العمال بزيادة أجورهم بنسبة 40 في المئة فيما لفت البعض إلى أن نسبة 25 في المئة تنطوي على مبالغة نظرا إلى أن الاتفاق الجديد يلغي مكافأة سنوية تقدّمها الشركة.

وتشمل النقاط الخلافية الأخرى فشل الاتفاق في إعادة المعاشات التقاعدية وتعهّد بوينج بناء طائرتها المقبلة في منطقة سياتل وهو إعلان يرى منتقدوه بأنه لا يتضمن أي وعود باستثناء العقد الذي تبلغ مدته أربع سنوات.

كما عبّر بعض العمال عن امتعاضهم حيال التعويضات التي عُرضت على رئيسين تنفيذيين سابقين هما دينيس مويلينبورغ وديفيد كالهون اللذين حصلا على مستحقات بملايين الدولارات رغم الصعوبات التي تواجهها الشركة.

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