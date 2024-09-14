أزمات صناعة السيارات تكشف استمرار معاناة الاقتصاد الألماني

MENAFN - Al-Borsa News) نجحت ألمانيا في اجتياز جائحة كوفيد-19 وتجنب توقف كارثي لقطاعها الصناعي بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عنها. ومع ذلك، لم يبدد هذا النجاح المخاوف المتعلقة باحتمالية وقوع أزمة اقتصادية. وجاءت أحداث الأسبوعين الماضيين لتؤكد بشكل مثير أن تلك المخاوف كانت مبررة.

شهدت الانتخابات التي أُجريت في ولايتي تورينغن وساكسونيا بشرق ألمانيا بداية هذا الشهر زيادة في دعم الأحزاب الشعبوية، مما شكل ضربة جديدة للائتلاف الحاكم في برلين وزاد من الشكوك بشأن قدرة ألمانيا على جذب الاستثمارات.

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وفي اليوم التالي مباشرة، فاجأت“فولكس واجن”، أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، الجميع بإعلان نيتها إنهاء اتفاقية عمل دامت لعقود، وربما إغلاق مصانع محلية بسبب تراجع الطلب.

بعد ذلك، خفضت شركة“بي إم دبليو” توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وفاجأت شركة“يوني كريدت” (UniCredit) المستثمرين بالإعلان عن استحواذها على 9% من أسهم“كوميرز بنك” (Commerzbank)، مما أثار دهشة الحكومة.

في تقرير يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز تنافسية الدولة وإصلاح اقتصادها القائم على الصناعة، كتبت تانيا غونر، رئيسة مجموعة الضغط الصناعي“بي دي أي” (BDI)، أنه“لا جدوى من تجميل الواقع، فألمانيا تواصل التخلف دولياً”. وأضافت النائبة البرلمانية السابقة أن تحول ألمانيا“سيكلف الجميع، الاقتصاد والسياسة والمجتمع، لكن عدم التحول سيكلفنا أكثر بكثير”.

اشتدت الصعوبات الاقتصادية لفترة من الوقت، إذ تضرر قطاع التصنيع، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني، بشدة جراء تراجع الطلب من المستهلكين في الصين، التي تُعد سوقاً رئيسية لتصدير السيارات الفاخرة والآلات المتطورة الألمانية. وفي العام الماضي، أثرت موجة التضخم المتصاعدة على الأسر وساهمت في صعود كل من اليمين واليسار المتطرفين.

تُعد“فولكس واجن” واحدة من أكثر الشركات المصنعة تضرراً من تباطؤ الطلب في الصين، حيث اعتمدت لعقود على الدولة الآسيوية كمصدر رئيسي للمبيعات والأرباح. ورغم أن الصين لا تزال سوقاً مهمة للشركة، فقد تراجعت حصتها السوقية في الأعوام الأخيرة بسبب المنافسة القوية من قبل الشركات الصينية الأكثر مرونة، وأيضاً من“تسلا”.

كما تؤثر المنافسة على حصة“فولكس واجن” في السوق الأوروبية، حيث لم يعد الطلب على السيارات الجديدة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وواجهت الشركة صعوبة في جذب المشترين لسياراتها الكهربائية. إضافة إلى ذلك، تفاقمت مشكلات الشركة بسبب تراجع الكفاءة والتكاليف المرتفعة، مما أثقل كاهل العملاق الصناعي الذي يوظف أكثر من 600 ألف شخص حول العالم. وازدادت الأمور تعقيداً بسبب قرار الحكومة بإنهاء الحوافز المقدمة لمشتري السيارات الكهربائية بشكل مفاجئ، وهو تنازل مثير للجدل تم التوصل إليه خلال محادثات الميزانية العام الماضي.

مع ذلك، فاجأت“فولكس واجن” العمال والقيادات السياسية بإعلانها نيتها إلغاء اتفاقية عمالية استمرت ثلاثة عقود، منعت خلالها الشركة من تنفيذ تسريحات قسرية. كما أعلنت أنها تدرس لأول مرة في تاريخها الممتد على مدى 87 عاماً إمكانية إغلاق بعض مصانعها في ألمانيا.

هذا التصريح أثار احتجاجاً فورياً من النقابات العمالية القوية التي تتمتع بنفوذ كبير في الشركة، حتى بمعايير ألمانيا. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات المقبلة بين الإدارة وممثلي العمال، في محاولة لحل الأزمة، تجربة صعبة ومؤلمة لكلا الطرفين.

وعلى الجانب الآخر، كانت شركة“بي إم دبليو” أكثر مرونة في التكيف مع التحول نحو السيارات الكهربائية، إلا أن المنافسة الأصغر حجماً لـ”فولكس واجن” لم تكن بعيدة عن سلسلة الأخبار السلبية هذا الشهر. فقد اضطرت الشركة، التي يقع مقرها في ميونيخ، إلى خفض توقعاتها لأرباح العام بسبب تراجع الطلب في الصين، بالإضافة إلى استدعاء 1.5 مليون سيارة نتيجة مشكلات محتملة في أنظمة المكابح.

شركة“كونتيننتال” (Continental AG) هي الموردة لأنظمة الفرامل السالف ذكرها، وكانت تُعرف بكونها واحدة من أكثر شركات تصنيع قطع غيار السيارات كفاءة وتنافسية في أوروبا قبل أن تتأثر سلباً بسبب التوسع السريع الذي شهدته خلال الأعوام الأخيرة.

ورغم استمرار بعض أقسام“كونتيننتال”، مثل قطاع الإطارات، في تحقيق أرباح قوية، إلا أن أقساماً أخرى واجهت سلسلة من إجراءات إعادة الهيكلة المؤلمة التي شملت تسريح آلاف الموظفين. وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة أنها تدرس إمكانية فصل وحدتها الخاصة بالسيارات، وهو قرار استراتيجي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية، بعد أن كانت الإدارة السابقة ترفضه لعدة أعوام. وإذا تم تنفيذ هذا القرار، فسيعكس مدى التحولات العميقة التي يمر بها قطاع السيارات.

قالت أنيتا وولفل، خبيرة الصناعة في معهد“إيفو” الألماني، في تقرير الأسبوع الماضي إن“المزاج السائد في صناعة السيارات يتدهور سريعاً”، مشيرة إلى“توقعات شديدة التشاؤم للأشهر الستة المقبلة”.

لا تقتصر مشكلات الشركات الألمانية على قطاعها الصناعي الأساسي فقط. ففي صباح الأربعاء الماضي، فاجأ بنك“يوني كريديت” المستثمرين بإعلانه الاستحواذ على حصة 9% في“كوميرز بنك”، مما يجعله ثاني أكبر مساهم في البنك.

تلقى“كوميرز بنك” صفقة إنقاذ من دافعي الضرائب الألمان في أعقاب الأزمة المالية، وجاءت أنباء استحواذ“يوني كريديت” بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الحكومة أنها ستقلص حصتها البالغة 16.5% في البنك لتمهيد الطريق نحو بنك أكثر استقلالية وتنافسية.

إعلان وكالة المالية الألمانية عن عملية البيع قدم فرصة غير متوقعة لرئيس“يوني كريدت” التنفيذي، أندريا أورسيل، حيث نجح في تنفيذ صفقة معقدة للاستحواذ على حصة 4.49% من أسهم“كوميرز بنك”، والتي باعتها الحكومة بهدف تقليص حيازاتها في ثاني أكبر مقرض في ألمانيا.

هذه الصفقة بدت مفاجئة لكل من إدارة البنك والحكومة الألمانية، رغم أن أورسيل أكد في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرغ” أن برلين كانت“على دراية تامة” بالصفقة.

والآن، يتعين على البنك الإيطالي“يوني كريدت” التوصل إلى توافق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في ألمانيا، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والمساهمون الآخرون وممثلو العمال، الذين أعربوا عن معارضتهم مسبقاً، مؤكدين أن البنوك القوية تشكل أساس دعم اقتصاد محلي متين.

كما قال فرانك فيرنيكي، رئيس نقابة العمال“فيردي” (Ver)، في بيان يوم الأربعاء:“يتعين على وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الآن الالتزام بدعم ألمانيا كموقع للأعمال التجارية، وأن يقف ضد التهديد المتمثل في استحواذ يوني كريدت على كوميرز بنك”.

يقع ليندنر وحزبه الديمقراطي الليبرالي المؤيد للأعمال التجارية والحكومة الفيدرالية بأكملها في مرمى الانتقادات المتزايدة بشأن الصراعات الاقتصادية في ألمانيا والاضطرابات داخل قطاعاتها الصناعية الرئيسية.

تجلى هذا بوضوح في الانتخابات المحلية في تورينغن وساكسونيا، حيث ارتفع الدعم لليمين المتطرف المتمثل في حزب اليمين المتطرف“البديل من أجل ألمانيا” (AfD) وحزب يساري جديد تأسس في بداية هذا العام. وتمكن حزب“البديل من أجل ألمانيا” من التفوق على منافسيه من الحزب الحاكم، فيما برز حزب“تحالف سارا فاجنكنشت” (BSW) كلاعب محوري محتمل في كلا الولايتين.

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات المقبلة في 22 سبتمبر في براندنبورغ، وهي الولاية المحيطة ببرلين، ويُتوقع أن يفوز حزب“البديل من أجل ألمانيا” أو يحتل المركز الثاني.

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