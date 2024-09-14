محافظ الشرقية: إنشاء قرية للبردي في أبوكبير دعما للسياحة الريفية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، إنشاء قرية للبردي داخل قرية“القراموص” التابعة لمركز أبوكبير على مساحة 3300 متر مربع، وذلك في إطار خطة التنمية لتعظيم الاستفادة من المواقع الريفية الواعدة التي تتميز بمقومات بيئية خاصة وأبرزها تلك القرية التي تشتهر بزراعة وتصنيع نبات البردي؛ وذلك للحفاظ عليها من الاندثار لما يمثله من قيمة فنية وأثرية تشتهر بها المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الشرقية لبحث آليات تنفيذ المشروع داخل قرية“القراموص” بنطاق الوحدة المحلية بالرحمانية بمركز أبوكبير؛ دعماً للسياحة الريفية ولتكون مزاراً بيئياً ومعرضاً لتسويق منتجات نبات البردي.

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وأوضح المحافظ أن مشروع قرية البردي بقرية“القراموص” يهدف إلى تأهيل القرية لتكون مزاراً بيئياَ يقدم للزائر تجربة سياحية فريدة؛ للتعرف على حرفة البردي وإتاحة إقامة ريفية للاستمتاع بالأجواء الطبيعية؛ ما يًساهم في إتاحة فرص عمل للصناعات المكملة للخدمة السياحية، وزيادة فرص التسويق للبردي والحفاظ على الحرفة من الإندثار، لافتا إلى أن عناصر المشروع تشمل إقامة سور خارجي، وغرف أمن وإدارة، و 5 ورش لصناعة البردي، وكافيتريا ومطعما ريفيا، و24 غرفة فندقية، ومبنى استقبال على الطراز الريفي، إضافة إلى تأهيل الطرق الداخلية للقرية بمواد طبيعية تلائم البيئة الريفية.

وكلف المحافظ ، مديرة إدارة السياحة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أبوكبير، بإقامة سور شجري حول أرض الموقع المقرر إقامة قرية البردي عليه؛ لإضفاء لمسة جمالية وحضارية وحفاظاً على البيئة، وكذلك قيام مدير عام الشؤون القانونية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستغلال قطعة الأرض والبدء في تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة منه.. مؤكدا حرص المحافظة على النهوض بالحرف اليدوية والتراثية وحمايتها من الاندثار والسعي لإحياء الصناعات والحرف اليدوية؛ كونها تعبر عن حياة الشعوب ونمط عيشها وأسلوب تفكيرها، وتعد إرثًا ثقافياً ومجالاً للابتكار، بالإضافة إلى كونها نشاطاً يًسهم فى تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، ويوفر فرص العمل ومصدرا لتنمية الموارد لإنعاش الحركة التجارية والسياحية بالمحافظة.

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