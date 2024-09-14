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الزراعة: تعليق دعم الأسمدة مؤقتا لسارقي التيار الكهربائي لحين البت القضائي

9/14/2024 11:33:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم ، تعليق دعم الأسمدة مؤقتا للمنتفعين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي والمتعدين على الأراضي لزراعية وأملاك الدولة لحين البت القضائي.

وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالي 18 ألف منتفع أتهموا بسرقة التيار الكهربائي،والمتعدين على أملاك الدولة،وعلى الأراضي الزراعية.

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وقال إبراهيم – في تصريحات صحفية اليوم“السبت” -إنه في حال صدور حكم نهائي بالإدانة سوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيا للمتهمين من حائزي الأراضي الزراعية، أما في حال صدور حكم بالبراءة فسوف يتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى،مؤكدا أن ذلك يأتي احتراما لسيادة القانون، حيث إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات.

المصدر:

MENAFN14092024000202011048ID1108674448

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