Sunday, 15 September 2024 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقف نحو 30% من إنتاج أمريكا النفطي في خليج المكسيك جراء الإعصار فرنسين

9/14/2024 11:33:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في أمريكا إن نحو 30 بالمئة من إنتاج النفط الخام و41 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي لا يزال متوقفا في خليج المكسيك اليوم السبت بسبب الإعصار فرنسين.

وأضاف المكتب أن الإعصار تسبب في توقف إنتاج أكثر من 522 ألف برميل من النفط يوميا و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

موضوعات متعلقة تقييم أوبن إيه آي بـ150 مليار دولار مشروط بتحقيق نجاحات أزمات صناعة السيارات تكشف استمرار معاناة الاقتصاد الألماني استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل بين بوينج والعمال المضربين

وذكر المكتب أن عدد منصات النفط والغاز التي ترك عمال الطاقة أماكنهم فيها وصل إلى 52 منصة انخفاضا من 171 في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.

المصدر:

MENAFN14092024000202011048ID1108674447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث