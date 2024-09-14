لاندو نوريس يختبر نموذج LEGO® Technic™ بالحجم الطبيعي لسيارة ماكلارين P1™ على حلبة سيلفرستون

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) تحدٍّ فريد من نوعه جمع بين مجموعة ليغو وماكلارين أوتوموتيف، تَمثّل في بناء نموذج LEGO® Technic™ بالحجم الطبيعي قابل للقيادة من سيارة ماكلارين P1™
قام سائق فريق ماكلارين للفورمولا 1، لاندو نوريس، باختبار السيارة المميزة من خلال إكمال جولة كاملة على حلبة سيلفرستون الشهيرة، والتي تحمل العديد من الذكريات والمحطات التاريخية لفريق ماكلارين
يتكوّن النموذج بالحجم الطبيعي من 342,817 قطعة LEGO Technic ويشمل محرّكًا كهربائيًا، وهو أوّل نموذج كبير من ليغو يتم بناؤه بالكامل ليكون قادرًا على القيادة والتوجيه حول حلبة السباق لجولة كاملة
خاضت مجموعة ليغو مع شركة ماكلارين أوتوموتيف التحدي الأصعب حتى الآن في سلسلة LEGO Technic، حيث تمّ بناء سيارة ماكلارين P1™ قابلة للقيادة بالحجم الطبيعي باستخدام عناصرLEGO Technic . وكلّفت ماكلارين سائق الفورمولا 1 لاندو نوريس بإجراء الاختبار النهائي، حيث أكمل جولة كاملة على حلبة سيلفرستون البريطانية الشهيرة في سيارة LEGO Technic ماكلارين P1™ بمقياس 1:1.
يتكون هذا النموذج الضخم من سيارة ماكلارين P1™ من 342,817 قطعة من عناصر LEGO Technic ويزن حوالي 1220 كجم، ويتغنّى بمزايا هندسية مذهلة. تُعتبر هذه السيارة أوّل نموذج من ليغو يشمل قدرات توجيه عمليّة تُتيح للسائق اجتياز المنعطفات الصعبة لحلبة السباق. كما يأتي النموذج مزوّدًا بمحرّك كهربائي يعمل ببطارياتLEGO Technic Function ، ما يسمح للسيارة بقطع مسافة أبعد من أي نموذج آخر مُركّب من مكعبات ليغو.
شارك في عملية بناء هذا النموذج 23 متخصصًا من فرق التصميم والهندسة والتركيب في مجموعة ليغو وشركة ماكلارين، واستغرقت العملية 8344 ساعة من التطوير والبناء، مع استخدام 393 نوعًا مختلفًا من عناصر LEGO Technic.
بعد اكتمال تجميع السيارة، بقيت مسألة قيادتها في إطار هذا التحدّي الفريد من نوعه، وبما أنّها نسخة عن إحدى سيّارات ماكلارين الخارقة، فكان من البديهي أن يقع الاختيار على سائق الفورمولا 1 المحترف من فريق ماكلارين، لاندو نوريس. وقد أثبت السائق البريطاني أنّه جدير بهذا التحدّي، حيث واجه المنعطفات الصعبة للحلبة التي يبلغ طولها 5.891 كيلومترًا، وأكمل الجولة حول حلبة سيلفرستون الشهيرة. ونظرًا إلى صعوبة هذا التحدّي، كان اختيار هذه الحلبة مثاليًا نظرًا للعلاقة التاريخية الطويلة التي تربط ماكلارين بالحلبة البريطانية الأشهر لسباق السيّارات.
وفي هذا الصدد، قال بن غوليفر، مدير الاختبار والتطوير في شركة ماكلارين أوتوموتيف: "بعد العمل على برنامج P1 الأصلي لماكلارين، من المدهش رؤية العديد من عناصر السيارة الأصلية متجسّدةً بشكل واقعي في النموذج بالحجم الكامل الذي صمّمه فريق LEGO Technic. كانت السيارة رمزًا لعصرها. وآمل من خلال هذا التعاون أن نُلهم الجيل القادم من المصمّمين والمهندسين على دفع حدود الابتكار في صناعة السيارات."
من جهته، قال لوكاس هوراك، مدير المشاريع التركيبية في مجموعة ليغو: "هذا المشروع هو الأحدث في سلسلة طويلة من التعاون بين مجموعة ليغو وماكلارين، حيث اجتمع مهندسو ماكلارين وفريق إنتاج النماذج في ليغو منذ بداية المشروع وصولًا إلى اكتمال النموذج النهائي."
وأضاف: "لقد كانت خبرة ماكلارين في مجالي السيارات والهندسة محوريّة في مساعدتنا على إنتاج نموذج أصلي يعكس سيارة ماكلارين P1™ الحقيقية بأدقّ التفاصيل الممكنة، مما جعل حلمنا يتحوّل إلى واقع."
يُشار إلى أنّ نموذج ماكلارين P1™ من مجموعة LEGO Technic بمقياس 1:8 متوفّر الآن على موقع ولدى متاجر ليغو بسعر 459,99 يورو/459,99 دولار.
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