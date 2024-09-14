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شهر العسل ينتهي بكارثة تفرق بين عريسين للابد

9/14/2024 10:05:56 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لقي شاب تركي مصرعه، وأصيبت عروسه في حادث سير مروع وقع أثناء عودتهما من أسبوع العسل، الذي جمعهما معًا للمرة الأخيرة في رحلة زواجهما القصيرة.

وكان إبراهيم أداي (21 عامًا) يقود سيارته وبجانبه زوجته إيزغي في ولاية دنيزلي غرب البلاد، عندما انحرفت سيارته نحو المسار الآخر للطريق، لتسقط في وادٍ عميق على جانب الطريق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن فرق الإنقاذ التي وصلت إلى المكان، عثرت على الزوج الشاب متوفى، بينما نقلت عروسه إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات لم تتضح بعد خطورتها.

وأضافت أن الزوجين كانا في طريق العودة من إحدى محطات شهر العسل، متجهين إلى وجهة جديدة، عندما انقلبت السيارة.

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