ثعلب الماء يخطف طفلاً من والدته خلال نزهة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - خرجت أم أمريكية للمشي مع طفلها صباحاً في أحد الموانئ البحرية بواشنطن، لكنها فوجئت بثعلب ماء يجرّ طفلها منها، وحين تدخلت لإنقاذه من الغرق هاجمها الحيوان بوحشية.
وكانت الشرطة الأمريكية قد استجابت لبلاغ بشأن حادث "إنسان وثعلب مائي" في مارينا بريمرتون في مقاطعة كيتساب، صباح الخميس، وفقاً لصحيفة "مترو".
وقالت الأم، التي طلبت المساعدة، إنهما كانا يسيران على رصيف الميناء، عندما سحب الثعلب طفلها الصغير إلى الماء لعدة لحظات.
وعندما ظهر الطفل على السطح، تمكّنت الأم من رفع الضحية من الماء، لكن الثعلب "استمر في الهجوم وعضه في ذراعه".
وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية في واشنطن، إن "ثعلب الماء واصل مطاردة العائلة أثناء مغادرتهم الرصيف".
ونقل المسعفون الطفل إلى مستشفى سيلفرديل لتلقي العلاج من العضات والخدوش في الرأس والوجه والساقين.
وقال الرقيب كين بالاز من إدارة الأسماك والحياة البرية: "من حسن الحظ أن الطفل أصيب بجروح طفيفة فقط، وذلك بفضل تصرفات الأم السريعة ومرونة الطفل.. ونود أيضاً أن نشكر ميناء بريمرتون على التنسيق السريع، والتواصل مع مستأجري المارينا".
وفي أعقاب هذا الهجوم العنيف، حاصرت دائرة خدمات الحياة البرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ثعلب الماء في مكان الحادث. وتم نقله إلى مختبر تشخيص أمراض الحيوان في واشنطن لإجراء اختبار داء الكلب وإجراء تقييمات أخرى.
MENAFN14092024000151011027ID1108674350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.