ثعلب الماء يخطف طفلاً من والدته خلال نزهة

MENAFN - Khaberni) خبرني - خرجت أم أمريكية للمشي مع طفلها صباحاً في أحد الموانئ البحرية بواشنطن، لكنها فوجئت بثعلب ماء يجرّ طفلها منها، وحين تدخلت لإنقاذه من الغرق هاجمها الحيوان بوحشية.

وكانت الشرطة الأمريكية قد استجابت لبلاغ بشأن حادث "إنسان وثعلب مائي" في مارينا بريمرتون في مقاطعة كيتساب، صباح الخميس، وفقاً لصحيفة "مترو".

وقالت الأم، التي طلبت المساعدة، إنهما كانا يسيران على رصيف الميناء، عندما سحب الثعلب طفلها الصغير إلى الماء لعدة لحظات.

وعندما ظهر الطفل على السطح، تمكّنت الأم من رفع الضحية من الماء، لكن الثعلب "استمر في الهجوم وعضه في ذراعه".

وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية في واشنطن، إن "ثعلب الماء واصل مطاردة العائلة أثناء مغادرتهم الرصيف".

ونقل المسعفون الطفل إلى مستشفى سيلفرديل لتلقي العلاج من العضات والخدوش في الرأس والوجه والساقين.

وقال الرقيب كين بالاز من إدارة الأسماك والحياة البرية: "من حسن الحظ أن الطفل أصيب بجروح طفيفة فقط، وذلك بفضل تصرفات الأم السريعة ومرونة الطفل.. ونود أيضاً أن نشكر ميناء بريمرتون على التنسيق السريع، والتواصل مع مستأجري المارينا".

وفي أعقاب هذا الهجوم العنيف، حاصرت دائرة خدمات الحياة البرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ثعلب الماء في مكان الحادث. وتم نقله إلى مختبر تشخيص أمراض الحيوان في واشنطن لإجراء اختبار داء الكلب وإجراء تقييمات أخرى.