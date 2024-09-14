انتحار عراقية حرقا في ليلة زفافها

MENAFN - Khaberni) خبرني - أقدمت فتاة عراقية شابة على الانتحار في ليلة عرسها بإضرام النار في جسدها في شمال البلاد.

الفتاة التي تبلغ من العمر 23 عاماً أحرقت نفسها في ليلة عرسها في مدينة دهوك دون معرفة الأسباب.

وشرعت الشرطة العراقية في دهوك بالتحقيق في الحادثة بناء على طلب زوجها واسرتها.



