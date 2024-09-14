انتحار عراقية حرقا في ليلة زفافها
التاريخ
9/14/2024 9:15:31 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقدمت فتاة عراقية شابة على الانتحار في ليلة عرسها بإضرام النار في جسدها في شمال البلاد.
الفتاة التي تبلغ من العمر 23 عاماً أحرقت نفسها في ليلة عرسها في مدينة دهوك دون معرفة الأسباب.
وشرعت الشرطة العراقية في دهوك بالتحقيق في الحادثة بناء على طلب زوجها واسرتها.
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