غرفة عجمان تستعرض مشاريعها المنجزة والقائمة وخطة مشاركاتها الخارجية

أكد عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إمارة عجمان تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تشهد تطورات وإنجازات نوعية في القطاعات كافة، الاجتماعية، والاقتصادية، والسياحية، والتعليمية، والصحية، والخدمات والبنية التحتية وغيرها، لتصبح مدينة عصرية متكاملة بمقومات فريدة، ووجهة مثالية للمعيشة، والاستقرار، والاستثمار في المجالات المختلفة.

وتقدم المويجعي بأصدق التهاني والتبريكات، نيابة عن مجلس إدارة غرفة عجمان وكل العاملين في الغرفة، إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بمناسبة مرور 43 عاماً، على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وأكد أن مسيرة التنمية مستمرة في إمارة عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، كما أن تحقيق الإنجازات على الصعيد الاقتصادي هدف استراتيجي للإمارة، لتعزيز وزيادة مساهمتها في اقتصاد دولة الإمارات والمتوقع نموه خلال عام 2025 بنسبة 6.2 %، بحسب توقعات صندوق النقد العربي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثالث للعام 2024، بحضور سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز عجمان لريادة الأعمال.

واطلع الحضور على جدول الأعمال، وعلى المركز المالي للغرفة من بداية العام وحتى نهاية أغسطس، ونتائج مشروعات الغرفة المنجزة، وآليات وخطوات تنفيذ المشاريع القائمة، وأجندة مشاركات الغرفة على المستويين المحلي والدولي، دعماً لجهودها في جذب الاستثمارات المباشرة وتنمية العلاقات الاقتصادية للإمارة، والوصول إلى أسواق خارجية جديدة.

واطلع مجلس الإدارة على مشروع «أتمتة العمليات الداخلية للبرنامج المالي»، ودوره في تحسين الكفاءة وتبسيط الإجراءات والعمليات الداخلية، ودعم اتخاذ القرار عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة المالية، وتطوير مستويات الأداء بشكل عام، وانعكاس ذلك على جودة خدمات الغرفة.

وأكد مجلس الإدارة ضرورة التوعية بتنمية الاستثمارات، في مجال الزراعة المائية، دعماً للجهود المبذولة للدولة في مجال الأمن الغذائي والمائي، وما يترتب على تنمية هذا المجال من فرص واعدة، لدعم قطاع صناعات التحويلية، وزيادة فرص العمل.

وناقش الاجتماع التقرير الخاص بتحديات القطاع الخاص، ونتائج زيارات غرفة عجمان لأعضائها من منشآت القطاع الخاص، إلى جانب الدور الريادي لمجموعات العمل التابعة للغرفة، عبر توفير منصة مستدامة للتواصل المباشر، والتفاعلي مع أصحاب الأعمال في الإمارة، ورصد آرائهم ومقترحاتهم.

واطلع الحضور على نتائج المشاركات الخارجية للغرفة، والجهود المبذولة في تعزيز مكانة عجمان، على خريطة الأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، وجذب الاستثمار، لتكون الوجهة المفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.