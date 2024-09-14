الصين تتعهد بحماية شركاتها بعد رفع أمريكا رسوماً جمركية

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم السبت، إن بكين معترضة بقوة على رفع الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات صينية، وحثت واشنطن على أن تصحح على الفور ما وصفتها بأنها «مخالفات»، وتلغي كل الرسوم الجمركية، التي فرضتها على سلعها.

وأضاف البيان: «ستتخذ الصين الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن مصالح الشركات الصينية».



