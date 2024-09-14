الصين تتعهد بحماية شركاتها بعد رفع أمريكا رسوماً جمركية

الصين تتعهد بحماية شركاتها بعد رفع أمريكا رسوماً جمركية
التاريخ
9/14/2024 7:30:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم السبت، إن بكين معترضة بقوة على رفع الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات صينية، وحثت واشنطن على أن تصحح على الفور ما وصفتها بأنها «مخالفات»، وتلغي كل الرسوم الجمركية، التي فرضتها على سلعها.
وأضاف البيان: «ستتخذ الصين الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن مصالح الشركات الصينية».
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