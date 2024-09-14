رحلة استثنائية للثقافة الكورية في الشارقة

نظمت دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في الإمارات في قصر الثقافة بالشارقة عرض ((بونغريو)) المتجول للثقافة الكورية.

حضر العرض حليمة العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة وجمهور من المتذوقين للفن الكوري.

وأكد المركز الثقافي الكوري في الإمارات أن هذا العرض يمثل فرصة قيمة لتقديم الثقافة الكورية الغنية للجمهور المحلي، خصوصاً في المناطق التي تكون فيها أقل انتشاراً، معرباً عن أمله في أن يسهم استخدام الطبول، وهي آلة موسيقية مشتركة في التراثين الإماراتي والكوري، في تحقيق تواصل عميق بين الشعبين.

وكانت مدينة العين استضافت حفلاً مماثلاً، نظمه المركز الثقافي الكوري في مكتبة زايد المركزية بالتعاون مع مركز القطارة للفنون.