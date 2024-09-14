رحلة استثنائية للثقافة الكورية في الشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في الإمارات في قصر الثقافة بالشارقة عرض ((بونغريو)) المتجول للثقافة الكورية.
حضر العرض حليمة العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة وجمهور من المتذوقين للفن الكوري.
وأكد المركز الثقافي الكوري في الإمارات أن هذا العرض يمثل فرصة قيمة لتقديم الثقافة الكورية الغنية للجمهور المحلي، خصوصاً في المناطق التي تكون فيها أقل انتشاراً، معرباً عن أمله في أن يسهم استخدام الطبول، وهي آلة موسيقية مشتركة في التراثين الإماراتي والكوري، في تحقيق تواصل ثقافي عميق بين الشعبين.
وكانت مدينة العين استضافت حفلاً مماثلاً، نظمه المركز الثقافي الكوري في مكتبة زايد المركزية بالتعاون مع مركز القطارة للفنون.
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