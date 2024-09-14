وينسلت تستغرب شهرتها بعد «تايتانيك»

أكدت الممثلة البريطانية كيت وينسلت، أن الشهرة التي حققتها من خلال دورها في ((تايتانيك)) كانت مستغربة بالنسبة لها. وقالت: ((وجدت أنه من الغريب جداً أن أكون مشهورة إلى هذا الحد... لقد كان أمراً غريباً وليس ممتعاً فقط)).

وعرض الفيلم في دور السينما بالولايات المتحدة الأمريكية نهاية عام 1997 وفي ألمانيا ودول أخرى بداية عام 1998، وصنع من وينسلت وشريكها في بطولته ليوناردو دي كابريو نجمين عالميين.