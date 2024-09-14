وينسلت تستغرب شهرتها بعد «تايتانيك»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الممثلة البريطانية كيت وينسلت، أن الشهرة التي حققتها من خلال دورها في فيلم ((تايتانيك)) كانت مستغربة بالنسبة لها. وقالت: ((وجدت أنه من الغريب جداً أن أكون مشهورة إلى هذا الحد... لقد كان أمراً غريباً وليس ممتعاً فقط)).
وعرض الفيلم في دور السينما بالولايات المتحدة الأمريكية نهاية عام 1997 وفي ألمانيا ودول أخرى بداية عام 1998، وصنع من وينسلت وشريكها في بطولته ليوناردو دي كابريو نجمين عالميين.
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