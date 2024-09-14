«نغمات أصيلة».. صدى الموسيقى العربية يتردد في «العويس الثقافية»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس الجمعة، حفلاً موسيقياً بعنوان ((نغمات أصيلة)) لفرقة روح الموسيقى، شارك فيه مجموعة من المغنيين، وقدمت فيه عدداً من الألحان العربية لمبدعين كبار، وبأصوات معاصرة حملت الكثير من الشجن والحنين للموسيقى العربية في أبهى صورها وكلماتها، التي أطربت جمهوراً كبيراً من الذواقة والمحبين لهذا الفن، الذين ضاق بهم مسرح مؤسسة العويس الثقافية.

حضر الحفل عبد الغفار حسين، عضو مجلس الأمناء، الذي قدم للفرقة درع العويس التذكارية، وشكرهم على المستوى المتميز، الذي قدموه وعلى مثابرتهم في الحفاظ على الموسيقى العربية والفن الأصيل، الذي يعكس صورة حضارية من فنون الثقافة العربية.

مشارب موسيقية

وعلى امتداد ساعتين قدمت فرقة روح الموسيقى أصواتاً جميلة من مشارب موسيقية متنوعة، امتزجت فيها أصالة مصر بروح الجزيرة العربية، واتصلت بحنين الشام وشجن المقامات الشرقية، فقد قدم الفنان محمد عبد العظيم مجموعة من أجمل الأغنيات، بدأها بأغنية ((أبيك)) لعبد الله الرويشد، وأغنية ((الأماكن)) لمحمد عبده، ثم قدمت الفنانة الصاعدة رحمة وليد أغنية ((إن راح منك يا عين)) لشادية، ثم تألقت المغنية سارة درويش بأغنية ((مالي)) لوردة الجزائرية، وأتبعتها بأغنية ((أنا بعشقك)) لميادة حناوي، بعدها قدم المايسترو وليد شعبان (مدير الفرقة) مقطوعة على آلة الكمان بعنوان ((حياتي)).

تراثيات بلاد الشام

وفي القسم الثاني من الحفل أدى محمد عبد العظيم أغنية ((وحشتني)) لسعاد محمد، وحلق بأغنية ((جانا الهوى)) لعبد الحليم حافظ، حيث شاركه الجمهور في أدائها، ثم قدم مع سارة درويش أغنية ((قالوا ترى)) لعبادي الجوهر، بينما أدت سارة درويش رائعة أم كلثوم ((ألف ليلة وليلة))، واختتم الحفل بمجموعة تراثيات بلاد الشام وسط ترديد الجمهور لمقاطع الأغنيات الشعبية العالقة في الذاكرة.

وتعد فرقة ((روح الموسيقي)) التي تأسست عام 2022 على يد الفنان وليد شعبان من أميز الفرق الفنية، التي تقدم أداء حياً يجمع بين الأصالة والمعاصرة، عبر باقة متنوعة من الألحان الشرقية والغربية، تسعى من خلالها إلى إيصال رسالة فنية راقية، تجسد روح الموسيقى العربية الأصيلة.