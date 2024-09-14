أكذوبة «لعبة الأقوياء»!

ذهب الإمارات الوطني للناشئين في كرة اليد للمشاركة بالبطولة الآسيوية بالأردن في الفترة من 3 إلى 14 سبتمبر الجاري، ببعثة قوية يترأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد بنفسه، وتضم المدير المالي ومدرباً وثلاثة مساعدين دفعة واحدة، ورغم استغرابنا لأن منتخب فرنسا بطل العالم لا يتوفر له هذا العدد من المساعدين، إلا أننا قلنا لا بأس طالما بهذه البعثة القوية إدارياً وفنياً سنحرز البطولة، أو على الأقل ننافس على مراكزها الأولى، وكانت الصدمة من النوع العنيف عندما تعلم أننا عدنا منذ ساعات فقط ونحن نحمل المركز الـ 12 من أصل 13 منتخباً، أي المركز قبل الأخير، ولم نفز إلا على الهند التي حلت في المركز الأخير! ورغم هذا المركز الذي لا يتناسب مع قوة البعثة والمدرب والثلاثة مساعدين، إلا أن هناك ما هو أكثر من ذلك عندما تعرف حجم الهزائم ولا تصدق، فقد خسرنا مثلاً من السعودية بفارق 31 هدفاً، 45 - 14، وخسرنا من قطر 31 - 21! وهذا أيضاً ليس كل شيء، فبعد أن خرجنا مبكراً جداً من المنافسة لعبنا على مراكز الترضية من 9 إلى 13، لعبنا 4 مباريات خسرنا 3 بالنتائج المرعبة ذاتها (دبل سكور)، وكان الفوز اليتيم على الهند التي هزمها الجميع، فشكراً لها لأنها أنقذتنا من المركز الأخير!

بقي أن تعلم أن كرة اليد التي كنا نتغنى بها ونطلق عليها لعبة الأقوياء أصبحت مهددة بالتآكل مثل معظم الألعاب الجماعية، فها هو فريق مثل الوحدة يلغي كرة اليد من قاموسه، وهذا نادي العين بتاريخه يلغي الفريق الأول، ولن تصدق أن الجزيرة مصدر قوة اليد الإماراتية والممول الأول لمنتخباتها تاريخياً على وشك إلغاء فريقه الأول هو الآخر!

آخر الكلام

في عام 2002 كان منتخب الناشئين الإماراتي بطل الخليج، لن نقول لليد، التي يهرب منها الأقوياء ولا يحيط بمعظمها إلا أندية الانتخابات حالياً، إلا وداعاً، فقد أصبح مصطلح ((لعبة الأقوياء)) مجرد أكذوبة!