كأنها كبرت مئة سنة

لا تنسى هيلاري كلينتون أنها بحساب عدد الأصوات كانت هي الفائزة في 2016، لكن لأن الفيصل بالنسبة إلى المرشح الفائز هو مجمل عدد أصوات المجمع الانتخابي، لا مجمل عدد أصوات الناخبين، فإن هو الذي البيت الأبيض وقتها.

وليس سراً أن حكاية المجمع الانتخابي نظام تختص به الولايات المتحدة الأمريكية دون سواها، ولا تعرفه أمة غيرها في أنحاء الأرض، لكن تلك قصة أخرى لا مجال للتفصيل فيها هنا.

أما موضوعنا فهو الإحساس الذي لا يفارق هيلاري كلينتون بأن ترامب اقتنص المكتب البيضاوي منها. إنه إحساس يعيش داخلها ويستقر في أعماقها ولا يكاد يفارقها، حتى ولو كانت تعلم بينها وبين نفسها أنه فاز بطريقة دستورية قانونية صحيحة، ولم يحصل على شيء يخصها بشكل غير قانوني أو غير مشروع.

وهي لذلك لم تفوت الفرصة لممارسة الدعاية ضده، ولم تشأ أن تفوت مؤتمر الحزب الديمقراطي المخصص لتزكية كامالا هاريس مرشحاً رسمياً للحزب، فذهبت بنفسها وبزوجها بيل كلينتون لعلها تطفئ ناراً في وجدانها لا تخمد.

وهي بالطبع لم تصرح بحقيقة ما تحمله من مشاعر تجاه مرشح الحزب الجمهوري، ولن تصرح به في المستقبل، وإنما تفعل وتمارس ما يكشف عن حقيقة ما تكنه له، ولا تترك مناسبة تمر إلا وتنتهزها للنيل منه كمرشح ما استطاعت.

ولا تزال كلما سألوها عن السبب في إخفاقها أمامه تتهم السيدات الأمريكيات، وتقول إنهن خذلنها ولم يساندنها كما كان يتعين، ولكن هذا كلام من وراء القلب كما يقال، وهو يظل كذلك لأنه لا توجد إحصائيات أو بيانات دقيقة تثبت صحة ما تقوله. قد تكون هناك سيدات أمريكيات لم يبذلن أصواتهن لها بحكم الغيرة أو غيرها، ولكن لا يمكن القول بأن ذلك كان هو السبب الوحيد أو حتى السبب الأكبر وراء خروجها من السباق.

هذا ((الثأر البايت)) بينها وبين الرجل يحركها في كل الأوقات، وتحاول بالطبع إخفاءه، غير أنها تنجح في الإخفاء مرة وتفشل مرات. وتعبير ((الثأر البايت)) معروف في صعيد مصر كما نعرف، وفي مرات كثيرة نقرأ عن رجل في الصعيد قتل رجلاً آخر، ثم نطالع في التفاصيل عن ((ثأر بايت)) وأن هذا الثأر عمره عشر سنوات أو أكثر أو أقل، وأحياناً يصل عمره إلى عشرات السنين، لأنه لدى الإخوة في الصعيد لا يسقط بالتقادم، ولا ينساه صاحبه مهما مرت الأعوام والسنون.

شيء من هذا تحسه في تصرفات هيلاري وفي حديثها كلما وردت سيرة ترامب أمامها، فتجدها تستنفر كل قواها وتحتشد كما لم تحتشد من قبل.

آخر المرات التي احتشدت فيها واستنفرت كل قوة في داخلها، كانت عندما طلبوا منها في مقابلة تلفزيونية أن تنصح كامالا هاريس فلم تدخر جهداً، وسارعت على الفور تنصحها بأن تستفزه دائماً ما استطاعت إلى استفزازه من سبيل.

وهي بهذه النصيحة تتكلم على أساس تجربة لها أولاً، لأنها خاضت أمام ترامب تجربتها الانتخابية الأكبر، وكانت على مرمى حجر من البيت الأبيض، وبالتالي، فهي أدرى به من غيرها، وهي كذلك تعرف ماذا يمكن أن ينال منه كمرشح في السباق إلى البيت الأبيض أمام هاريس وماذا لا ينال؟ وهي ثانياً تقدم خلاصة تجربتها لهاريس من دون مقابل، إلا أن يكون هذا المقابل هو سقوط ترامب وإخفاقه، فعندها ستشعر بينها وبين نفسها بأنها تقاضت من هاريس مقابل تقديم التجربة وزيادة.

إنني أتكلم عما هو نفسي عميق بينها وبين ترامب، وأتكلم عما عاشت نفسياً تعانيه من بعد فوزه وإخفاقها، فلقد كانت على موعد مع أن تكون أول سيدة تدخل البيت الأبيض رئيساً، لولا أن العزم إذا كان قد صح منها، فإن الدهر، على حد قول الشاعر، قد أبى!

ولو أن أحداً قارن بين صورة لهيلاري كلينتون قبل إخفاقها في السباق، وصورة أخرى لها هي نفسها هذه الأيام، فسوف يرى كأنها كبرت مئة سنة يوم خرجت من السباق، رغم أن بيننا وبين خروجها ثماني سنوات لا تزيد!.. ولماذا لا تكبر وقد تداعى حلمها الأكبر أمامها في لحظة؟.. ثم إنها ذاقت حلاوة السلطة عندما كانت وزيرة لخارجية أوباما.