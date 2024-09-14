حكاية الـ 10 %؜ المتبقية

هل صحيح أنه تم التوصل إلى 90 % من بنود الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بحيث يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويتم إطلاق سراح الأسرى من الجانبين؟!

أطرح هذا السؤال وستكون الإجابة عنه من خلال ثلاث رؤى وجميعها أمريكية.

الرؤية الأولى لصاحب التصريح نفسه وهو الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال يوم 6 سبتمبر إنه جرى التوافق على 90 % من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا الكلام الذي أعلنه بلينكن خلال زيارته إلى هاييتي يفترض أن يكون إيجابياً ومهماً من الوهلة الأولى لمن لا يتابع تفاصيل الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي فإن السؤال المنطقي الذي يفترض أن يسأله أي شخص هو: وماذا عن الـ 10 % المتبقية، وهل يمكن تجاوزها أم أنها هي صلب المشكلة والأزمة وجوهر الصراع؟!

بلينكن نفسه استدرك بالقول: إن هناك قضايا بالغة الأهمية لا تزال عالقة بما فيها قضية محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وإن بلاده ستحاول نقل أفكار جديدة لإسرائيل، في حين ستنقل مصر وقطر أفكاراً إلى ((حماس)) لمحاولة الوصول إلى توافق.

وللإجابة الصحيحة عن كلام بلينكن.

ولكي نفهم ما قاله، نعود إلى ما قاله وليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية خلال حديث مشترك في ((فاينانشال تايمز ويك اند))، مع مدير المخابرات البريطانية ريتشارد مور. حيث قال بيرنز: إنه ومن خلال خبرته وتجربته في مفاوضات الشرق الأوسط فإن ((الكمال ليس على القائمة أبداً، ولا يستطيع أن يقول إننا سوف ننجح في الوصول لاتفاق ولا مدى قدرتنا نحن وبقية الوسطاء على التوصل إلى صفقة في الوقت الحالي)).

وأهم ما قاله بيرنز وربما يكون الرد العملي على ما قاله بلينكن هو الآتي: ((إذا نظرت إلى النص المكتوب فقد تم الاتفاق على 90 % من البنود، ولكن في أي مفاوضات شاركت فيها فإن آخر 10 % هي النسبة الأصعب للاتفاق بشأنها)).

الرأي الثالث لباراك رافيد محلل الشؤون الدولية في شبكة ((سي إن إن)) ومراسل موقع اكسيوس الأمريكي. هو يعتقد أنه وإضافة للخلافات المعروفة فإن جانباً مهماً من الخلاف يكمن بكيفية تفسير اللغة المكتوب بها الاتفاق لدى كل من إسرائيل و((حماس)).

فإسرائيل مثلاً تقرأ الاتفاق بمنطق ((حسناً لا يزال أمامنا نقطة خروج في وقت معين إذا أردنا استئناف الحرب)).

أما تفسير ((حماس)) فهو إنه عندما يتم البدء في تنفيذ الاتفاق فإن الحرب لا بد أن تنتهي تماماً.

رافيد يقول إن هذا الغموض اللغوي يسمح للطرفين بتفسير البنود بالصورة التي يريدونها، وبالتالي فإن ذلك هو جوهر الخلاف الأساسي، بحيث إن الطرفين يقبلان بالدخول إلى المرحلة الأولى لمدة 6 أسابيع، والقرار التالي يكون لاحقاً أي إذا ما كانا يريدان الاستمرار في الصفقة أو استئناف القتال.

ظني الشخصي أن ما يقوله بلينكن هو للاستهلاك المحلي، فهو يريد أن يبعث برسالة للرأي العام الأمريكي أن المفاوضات تتقدم والاتفاق يمكن أن يتم، وظني أيضاً أن ذلك يخدم بالأساس طرفين أساسيين. الأول هو إسرائيل بحيث تستكمل مخططها بتصفية القضية الفلسطينية. أما الطرف الثاني فهم الناخبون في الولايات المتحدة، خصوصاً العرب والمسلمين والتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي حتى تزيد فرص مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس ضد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

وهناك سبب ثالث هو محاولة بلينكن والولايات المتحدة الإسراع بإقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل، وبالتالي تهيئة الأجواء لذلك، خصوصاً أن تصريحه بخصوص نسبة الـ 10 % كانت في سياق رده على سؤال عن العلاقات المرتقبة بين إسرائيل والسعودية.

إذاً، ومن وجهة نظري، فإن الدبلوماسي، وهو بلينكن، يحاول بيع بضاعة يعرف جيداً أنها غير مضمونة، أما المخابراتي بيرنز وبحكم واقعيته واعتماده على المعلومات الصحيحة، فهو لا يريد أن يروج للبضاعة نفسها، وهو يدرك أنها غير قابلة للبيع بالطريقة نفسها، في حين أن رافيد وهو الصحافي فيحاول أن يقدم الصورة كما هي على أرض الواقع.

والخلاصة المفيدة أن نبحث وننشغل ونركز في الـ 10 % المتبقية لأنها الأهم، وألا ننشغل بالـ 90 %،؜ لأنه أولاً فقد تم حسمها، وثانياً أنها لا تتطرق للقضايا الصعبة.