أرجوك.. لا تبالغ!

المبالغة في كل أمر غير محمودة، ليس عندنا فقط بل في كل المجتمعات، وفي ظني أن الخصال المذمومة إنما جاءت من المبالغة، فالمبالغة في التزلف تقود إلى النفاق، وزيادة التبسط وادعاء الظرف تجعل صاحبها مملاً بل وثقيلاً، وتحوله إلى مهرج أحياناً، وكثرة تناول الطعام تقود للشراهة، وزيادة الحرص تؤدي للبخل، إن المبالغة تقلب كل شيء إلى منقصة وسلوك ممجوج!

في اليومين الماضيين استمعت لحكايات تبدو في ظاهرها طريفة، لكنها تخفي نوعاً من الألم المبطن، أو الشعور بالأسى، كمبالغة البعض من شبابنا صغار السن من الموظفين والموظفات في الدوائر والمؤسسات، الذين يحبون إظهار الاحترام للعملاء والمراجعين، لكنهم دون أن يشعروا ربما يقعون في محظور المبالغة، الذي يتسبب في الكثير من الضيق والألم لهؤلاء المراجعين! كيف؟ سأخبركم.

يقول لي رجل لم يتجاوز الخامسة والأربعين، إنه حينما ذهب لإنهاء معاملة طلب منه الموظف الشاب أن يستريح قليلاً حتى ينتهي، مرفقاً طلبه بكلمة يا والدي! ليس في اللفظ إساءة، لكن الكلمة ليست موفقة من وجهة نظري، فهذا الموظف خرج بكثير من الأسى، وبأنه صار مسناً إلى درجة أن يخاطبه شاب في الثلاثين على أنه والده! لماذا يجب أن تظهر نفسك مهذباً على حساب مشاعر غيرك؟ يقول البعض إن ذلك من الاحترام، لكن من قال إن ذاك الرجل يوافقك في هذا الاعتقاد؟

هناك كلمات لا يجوز أن تقال للمتعاملين، فالتزم الحياد ذلك أفضل، كما أن هناك عبارات وإشارات لا يصح توجيهها لموظفي وعمال المطاعم مثلاً، لقد أمضى ذلك الرجل الذي سمع عبارة ((تفضل استرح يا والدي)) يومه يحدث نفسه، ويراجع أيامه، شيء ما حز في نفسه، وكأن الشاب قال له: لقد هرمت ومضى بك العمر، أو أن الحياة اليوم ليست لك، نعم الناس يكبرون، هذه سنة الحياة، لكنهم لا يحتاجون لمن يذكرهم بوطأة الزمن هكذا على الملأ، فحين تدخل امرأة للصيدلية لا تريد أن يبادرها الصيدلي بـ((كيف أخدمك يا خالة؟))، فكيف أخدمك تكفي! أما ((يا خالة)) فعبارة احترام ممجوجة بالنسبة لها!