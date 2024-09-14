حقائق مفاجئة عن أسباب فشل الشركات

يعتمد التقدم الاقتصادي على الجريئين الذين يتحملون المخاطرة ويطبقون التكنولوجيا بطرق جديدة لتحقيق أشياء مختلفة

يحب وادي السيليكون الاحتفال بالفشل كمرحلة تمهيدية للنجاح، وهذا أمر جيد بالنظر إلى أن الفشل سمة شائعة في عالم الشركات الناشئة، فنحو 90 % من الشركات الناشئة تفشل، حتى في الأوقات الجيدة اقتصادياً، لهذا يردد رواد الأعمال شعار ((افشل سريعاً، وافشل كثيراً)).

وقد شهد فصل الشتاء الماضي، الذي مر به رأس المال المخاطر مؤخراً، انخفاض التمويل العالمي بنسبة 61 % من 2021 إلى 2023، مع موجة جديدة من إغلاق الشركات. ورصدت شركة ((سي بي إنسايتس)) للبيانات فشل 483 شركة ناشئة مؤخراً، وحددت أسباب عدة وراء ذلك، منها: نفاد الأموال (ليست فكرة جيدة أبداً)، أو أن يتفوق عليهم المنافسون، والتناحر بين المؤسسين أو بينهم وبين المستثمرين، إضافة إلى الإرهاق.

وتشير أسطورة وادي السيليكون إلى أن هذه الإخفاقات يمكن أن تكون ((فرصة)) يتعلم منها رواد الأعمال المرنون أن يكونوا أكثر ذكاء في المرة المقبلة، لأن ((النجاح معلم سيئ)) كما يقول بيل جيتس المؤسس المشارك في ((مايكروسوفت))، ((فهو يغري الأذكياء بالاعتقاد أنهم لا يمكن أن يفشلوا)).

رغم ذلك هناك عيبان لهذه النظرية المثيرة، الأول هو أنها تميل إلى تجاهل الأضرار الجانبية والتكلفة البشرية للفشل، فلا أحد يحتفل بانهيار شركة مثل منصة العملات المشفرة المخادعة ((إف تي إكس))، التي حُكم على مؤسسها، سام بانكمان-فرايد، بالسجن، رغم أنها كانت ((لحظة للتعلم)) من نوع مختلف للمستثمرين، ونحن نادراً ما نستمع إلى الذين لم يخوضوا تجربة ثانية، فبمقدور الفشل أن يسحق صحة الناس وثرواتهم وعلاقاتهم، وأن يخرب حياتهم، وآخر شيء يرغب في فعله العديد من المؤسسين الفاشلين هو العودة إلى رحلة مليئة بالإثارة والتوتر.

والعيب الثاني، هو أننا نميل إلى المبالغة في تقدير كم مرة أدى فيها الفشل إلى نجاح لاحق. وأشارت ورقة بحثية مثيرة للاهتمام صدرت هذا الصيف عن جمعية علم النفس الأمريكية إلى المبالغة في تقدير منافع الفشل، وذهبت لورين إسكريس-وينكلر، الباحثة الرئيسة والأستاذة المساعدة في جامعة ((نورث ويسترن)) إلى أن ((الناس يتوقعون أن يأتي النجاح تلو الفشل أكثر مما يحدث في الواقع)).

ويمكن للفشل أن يقوض الدافعية والثقة، ولا يؤدي دائماً إلى أن يصحح الناس أنفسهم، وفي أغلبية المجالات الأخرى نفترض أن السلوك السابق يعتبر مؤشراً على السلوك المستقبلي، وتساءل مؤلفو الورقة البحثية، لم نفكر بصورة مختلفة إذا تعلق الأمر بالفشل والنجاح؟

رغم ذلك، وبالنسبة لي، فهناك شيء ملهم في استعداد وادي السيليكون في الرهان على الإخفاقات المحتملة، حتى إن اتفق الجميع على أنه من الأفضل تجنب الفشل، يعتمد التقدم الاقتصادي على الجريئين الذين يتحملون المخاطرة، ويطبقون التكنولوجيا بطرق جديدة لتحقيق أشياء مختلفة، أو مجنونة في بعض الأحيان.

واحتوى تقرير رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي، عن كيفية تعزيز التنافسية الأوروبية، والذي نشر أخيراً، على علاجات تكنوقراطية عديدة وجديرة بالاهتمام، ينبغي تنفيذها بسرعة، لكن كان عليه أن يؤكد ضرورة التغيير الثقافي والتسامح مع الفشل، لتحفيز مزيد من الشركات على تحمل المخاطرة.

ويمكن لصناع السياسة الأوروبيين أن يتعلموا الكثير من تقرير أقصر كثيراً كتبه بول جراهام، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، الذي ميز مؤخراً بين ما أسماه ((نمط المؤسس))، في الأيام الأولى لأي شركة ناشئة، و((نمط المدير)) الذي يصر المستثمرون على أن ((البالغين)) مطلوبون لتوسيع نطاق الأعمال. واستناداً إلى خبرة كثير من المؤسسين، قال جراهام إنه عادة ما يكون من الخطأ بالنسبة للشركات أن تنتقل بسرعة من النمط الأول إلى الثاني، لأن الشركات تحتاج إلى أن تبقي على ثقافة المخاطرة السريعة والتجربة، وهي من سمات ((نمط المؤسس)).

ومن الواضح أن نمط المدير ينطبق على الشركات الأكبر، حيث يسود الابتكار التدريجي، ويكون الابتكار المخل بالنظام هو الاستثناء.

ويمكن القول أيضاً إنها العقلية الافتراضية السائدة لدى كثير من الشركات الأوروبية. ويتمثل المسار المثالي، بطبيعة الحال، في الجمع بين أفضل ما في الوضعين، من حيث نطاق وقدرات الشركات الكبيرة، مع روح ومرونة الشركة الأصغر، كما كتب جيف بيزوس، مؤسس شركة ((أمازون))، فلكي تنجو في العصر الرقمي سريع التغير تحتاج حتى الشركات العملاقة مثل ((أمازون)) إلى الاحتفاظ بعقلية اليوم الأول التجريبية المهووسة بالعملاء.

يتصف ذلك بصعوبة بوجه خاص، عندما تتغير هياكل الحوافز في الشركات الأكبر، وحينما تتدخل بيروقراطية الشركة وسياساتها، وعندما تصبح الأجور المنتظمة والمكافآت أكثر أهمية من الأسهم.

وغالباً ما يؤدي كل هذا إلى إعطاء الأولوية لتقليل المخاطر على حساب تعظيم المكافآت، وهو ما تحدث عنه الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينز، بصورة ممتازة، فقال: ((إن الحكمة الدنيوية تعلمنا أن الفشل التقليدي أفضل للسمعة من النجاح غير التقليدي)).

إن عبقرية وادي السيليكون تكمن في أنه يحتقر الفشل التقليدي، ويحاول خلق مساحة آمنة للنجاح غير التقليدي، وتحتاج المزيد من الشركات خاصة في أوروبا إلى إعادة تبني ((نمط المؤسس)) ذلك.

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