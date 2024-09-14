ماذا يمكن أن نتعلمه عن الاقتصاد من تايلور سويفت وفرقة أواسيس؟

الكاتب محرر مساهم في فاينانشال تايمز وهو الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للفنون وكبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا

شهد هذا الصيف حدثين موسيقيين كبيرين: جولة تايلور سويفت التي امتدت عبر خمس قارات، والإعلان عن جولة لم شمل فرقة أواسيس في المملكة المتحدة العام المقبل، وبالنسبة لمعظم عشاق الموسيقى تجاوزت تجربة الجولة الأولى أقصى أحلامهم جموحاً، فقد جعل الإعلان عن جولة فرقة أواسيس الكثيرين ينظرون إلى الوراء بغضب. وعموماً، تفتح كلتا الجولتين نافذة رائعة على الاقتصادات في العصر الحديث. إن مساهمة الموسيقى في الاقتصاد العالمي تبدو باهتة إلى حد ما. فحتى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أكبر دولتين مصدرتين للموسيقى في العالم، فإن حصتها من الدخل القومي أقل من 1% لكن الأرقام الإجمالية تخفي تحولات حادة في تكوين مساهمة الموسيقى.

فقبل جيل من الآن، كانت مبيعات الألبومات تستحوذ على حصة الأسد من مساهمة الموسيقى، وكانت الجولات مجرد وسيلة لتسويق عمل الفنان. أما اليوم فقد أصبحت الجولات هي الحدث الرئيسي، حيث تشكل حوالي ثلاثة أرباع مساهمة الموسيقى في الناتج المحلي الإجمالي ومعظم دخل الفنانين. وتدر الجولات الآن أموالاً أكثر من مبيعات الألبومات والتنزيلات، حيث عزز الإعلان عن جولة فرقة ((أواسيس)) إعادة إطلاق ألبوم Definitely Maybe لعام 1994 وزيادة في البث والتنزيلات.

وقد تنبأ بهذا التحول (من المنتج نفسه إلى العروض والأداء)، قبل أكثر من عشرين عاماً ديفيد بوي صاحب النظريات الاقتصادية غير المشهور على نطاق واسع. لذلك، جاءت إشارة عالم الاقتصاد الراحل آلان كروجر من جامعة برينستون إلى ((نظرية بوي)) في كتابه ((اقتصادات الروك)). وقد نمت قوة هذه النظرية إلى الحد الذي أصبح فيه تأثير ((جولة إيراس)) لتايلور سويفت واضحاً على الناتج المحلي الإجمالي في عدد من البلدان الأصغر التي قامت سويفت بجولة فيها هذا العام، بما في ذلك سنغافورة والسويد.

وقد ساهم التحرك نحو الأصول غير الملموسة في اختلال التوازن في الدخل بشكل أسرع من الصوت، مما يصب في صالح مجموعة متزايدة التركيز من ((النجوم الخارقين)) مثل سويفت وفرقة جالاجر. وظهور صناعة موسيقى غير ملموسة وغير متكافئة بشكل متزايد ينبئ باتجاهات متطابقة في الاقتصاد الأوسع.

وتأثير بوي بات الآن أحد أكثر القوى الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الموسيقية، تأثيراً على هذا الكوكب. وكانت عملية بيع التذاكر للجولتين مصدراً لنزاع كبير، حيث تم رفض آلاف من مشجعي فريق أواسيس أو طردهم أمام شباك التذاكر عبر الإنترنت. ومن الغريب أن نخطئ في هذا النظام إلى هذا الحد. رغم أننا لدينا سنين طويلة من الخبرة في مزادات التذاكر.

كما أن تصميمها الأمثل تمت دراسته على نطاق واسع من جانب مجموعة لامعة من الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، مثل ويليام فيكري وبول ميلجروم. إن أفضل تصميم للمزاد يعتمد عادة على كيفية التوفيق بين اعتبارات الكفاءة والإنصاف. وبشكل عام، تميل أسعار التذاكر الديناميكية إلى تحقيق أداء جيد في المعيار الأول، ولكنها ضعيفة في المعيار الثاني. وما يعيب مزاد ((فرقة أواسيس)) بوضوح هو أنه لم يكن فعالاً ولا عادلاً. ويبدو أن فريق إدارة الفرقة فشل في التعرف على عمل ويليام فيكري وبول ميلجروم.

كما أنهم لم يدرسوا خطة اللعبة التي وضعتها تايلور سويفت، التي يمكن أن يتم اعتبارها منظرة في مجال مزادات التذاكر. فقد استخدمت خطتها الرئيسية لبيع التذاكر مبادئ مبتكرة مثل آليات للتحقق من المعجبين، وتذاكر للولاء ومبيعات تدريجية – وكلها وسائل تقلل من خطر المضاربة. وهذا ((البيع البطيء للتذاكر)) يعني أن استخدام سويفت للتسعير الديناميكي المرن والمتحرك يلقي بظلال أقل على قاعدة المعجبين بها.

هناك طريقة أخيرة تساهم بها الموسيقى في صياغة الاقتصاد، وذلك من خلال تأثيرها على مزاجنا، إذ لا يجيد خبراء الاقتصاد التعامل مع المشاعر، وغالباً ما يختبئون وراء الخيال المريح للسلوك العقلاني. لكن الكلمات والموسيقى والقصص لعبت دائماً دوراً في تشكيل حياة الإنسان. وفي الآونة الأخيرة، استيقظت أعمال الحائزين على جائزة نوبل جورج أكرلوف وروبرت شيلر حول ((الاقتصاد السردي)) الذي يدرس كيفية تأثير الروايات والحكايات التي ينقلها الناس بعضهم للبعض على سلوك الإنسان بطرق غيرت مسار الأحداث الاقتصادية، على هذه الحقيقة.

وتظهر أبحاث أكرلوف وشيلر أنه، خصوصاً في أوقات عدم اليقين ونقاط التحول الاقتصادية، يمكن تفسير قدر كبير من التباين في النشاط الاقتصادي استناداً للمشاعر وليس الأساسيات. فالقصص والحكايات تساهم في صياغة شكل الإنفاق. ويمكن أن تكون درجة التفاؤل أو التشاؤم المعبر عنها في الكلمات المستخدمة في الأغاني والكتب مؤشراً جيداً للنشاط الاقتصادي. لذا، ينظر إلى الموسيقى على أنها مرآة للإنفاق كما للأرواح.

وللمزيد من الأدلة، يكفي ألا تنظر إلى أبعد من التجارب المتناقضة لحكومتي حزب العمال الأخيرتين. فقد اكتسح توني بلير السلطة في عام 1997 على أنغام أغنية ((الأمور لا يمكن إلا أن تتحسن)) التي قدمتها فرقة ((دي: ريم)). وكانت إحدى اللحظات المميزة لرئيس الوزراء في وقت مبكر هي الترحيب بالأخ الأكبر بفرقة جالاجر في داونينج ستريت. وقد ساعد هذا في تشكيل سردية وطنية. وكانت بريطانيا حينها رائعة كما ازدهر النمو.

ولكن خلال الصيف الجاري، رفضت فرقة ((دي: ريم)) منح الإذن لأي حزب سياسي باستخدام أغنيتها خلال الانتخابات في المملكة المتحدة – وكأنها علامة مشؤومة على ما سيأتي. وبعد مقدمة متفائلة، ألقى رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خطاباً جنائزياً في داونينج ستريت قبل بضعة أسابيع.

وكان من الممكن أن يكون عنوان الخطاب ((لا يمكن للأمور إلا أن تسوء قليلاً)). وقد قدمت وزيرة المالية صوتاً حزيناً في الخلفية. والآن أصبح المزاج الوطني بارداً بدلاً من أن يكون هادئاً.

وتلاشت أي آمال في سرد قصة متفائلة. لكن مع ذلك، ففي ميزانية الشهر المقبل، هناك فرصة لوزيرة المالية لتغيير النغمة. إذا كان المستثمرون في المملكة المتحدة سيعودون إلى حلبة الرقص، على غرار نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر التي أطلقت العنان لنفسها في إيبيزا أو حركات الرقص التي تقوم بها المرشحة الرئاسية كامالا هاريس، فإن الكلمات المتفائلة والألحان الأكثر جاذبية ضرورية. فهذا من شأنه أن يرفع الروح المعنوية ويزيد الإنفاق. لذلك، يقول البعض: إن الساسة، مثل خبراء الاقتصاد، ما زال أمامهم الكثير ليتعلموه عن إيقاع الاقتصادات الحديثة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز