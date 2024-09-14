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«الشارقة للاستثمار» يبحث «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية» الأربعاء

9/14/2024 7:30:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)) الدورة السابعة من ((منتدى الشارقة للاستثمار)) يومي 18 و19 سبتمبر الجاري تحت شعار ((رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية))، ليعكس التوجهات العالمية نحو تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بوصفها محركات أساسية للنمو الاقتصادي، ويعكس المنتدى المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات بوصفها نموذجاً ملهماً للدول، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً في الاستعداد لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، وتنسجم أهداف المنتدى هذا العام مع رؤية دولة الإمارات تجاه بناء اقتصاد رقمي مزدهر.

ويجمع المنتدى أكثر من 80 متحدثاً من أبرز الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وقادة ورواد الأعمال والمستثمرين من الساحتين المحلية والعالمية، لمناقشة أبرز ملامح وعوامل التحول نحو اقتصادات المستقبل في ظل تنامي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استعراض دور تلك التقنيات في تطوير العمليات الصناعية والزراعية والتجارية، وأثرها في منظومات تكنولوجيا التعليم، وما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدمه من حلول لتحديات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.

من بين المتحدثين البارزين، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وخليفة مصبح أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وكريس دو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ((ذا فيوتشر))، وجرانت كاردون، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ((كاردون كابيتال))، وفوسي ثيمبكوايو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((ماي جروث فاند فينتشر بارتنرز))، وأمان غوبتا، المؤسس المشارك ومدير التسويق للعلامة التجارية الهندية للإلكترونيات في ((بوت لايفستايل)).

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