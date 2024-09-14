دبي الجنوب تتعاون و«فليك» لدعم بيئتها الديناميكية

وقعت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقية تعاون مع ((فليك)) لدعم وترويج بيئتها الديناميكية، من خلال حلول الإعلانات الخارجية الحديثة.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر دبي الجنوب من قبل نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، ومحمد المارديني من شركة ((فليك))، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

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