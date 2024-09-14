دبي الجنوب تتعاون و«فليك» لدعم بيئتها الديناميكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقعت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقية تعاون مع ((فليك)) لدعم وترويج بيئتها الديناميكية، من خلال حلول الإعلانات الخارجية الحديثة.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر دبي الجنوب من قبل نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، ومحمد المارديني من شركة ((فليك))، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.
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