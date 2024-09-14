«إير أستانا» تطلق رحلات جديدة إلى دبي وأبوظبي

أعلنت شركة الطيران الكازاخية ((إير أستانا))، إطلاق رحلات جديدة من مدينتي أتيراو وأستانا إلى دبي وأبوظبي في الشهر المقبل. وستبدأ الرحلة من أتيراو إلى دبي في 26 أكتوبر، بينما ستنطلق الرحلة من أستانا إلى أبوظبي في 30 أكتوبر.

كما سيتم إطلاق رحلة ثانية إلى أبوظبي، هذه المرة من المطار الدولي في ألماتي، في 12 ديسمبر المقبل. وتمثل هذه الرحلات الجديدة إلى الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء توسعاً في شبكة رحلات إير أستانا في المنطقة.

وتقدم الشركة حالياً 20 رحلة أسبوعياً من ألماتي وأستانا إلى دبي، و6 رحلات أسبوعياً من ألماتي وشيمكنت إلى السعودية، وستشغل الرحلة من أتيراو إلى دبي مرتين أسبوعياً يومي الاثنين والسبت، مع وقت رحلة قدره 4 ساعات. وقال يربولات بايساليقوف، نائب الرئيس الأول لإدارة الإيرادات والتخطيط التجاري في إير أستانا: ((يسعد إير أستانا تعزيز وجودها في الشرق الأوسط من خلال الرحلات الجديدة إلى دبي وأبوظبي، مما يعكس النمو السريع في حركة الأعمال والترفيه بين كازاخستان والمنطقة)).

وأضاف: ((بشكل خاص، ستسهم الرحلة الجديدة من أتيراو إلى دبي في التنمية الاقتصادية الأوسع في غرب كازاخستان من خلال تعزيز الاتصال مع مراكز الأعمال والسياحة المهمة في الخليج)).

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