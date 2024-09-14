لوحة تفاعلية من الـ«أونكتاد» تراقب ديون العالم

تضاعف الدين العام العالمي تقريباً منذ عام 2010، ليصل إلى مستوى تاريخي قدره 97 تريليون دولار في عام 2023، ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة ضغوط الميزانية على الحكومات، خاصة في الدول النامية. واليوم يعيش أكثر من 3.3 مليارات شخص في دول تنفق على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما تنفقه على أو الرعاية الصحية، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى بيانات دقيقة، وفي الوقت المناسب عن الديون.

ولأهمية وخطورة مشكلة الديون العالمية طورت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((أونكتاد))، بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة ((لوحة معلومات عالم الديون))، التي توفر لصناع السياسات والباحثين والصحفيين والجمهور بيانات سهلة الفهم عن تعقيدات الديون العالمية والإقليمية والوطنية.

وتقدم اللوحة نظرة شاملة لتحديات الديون، وتتضمن معلومات محدثة عن 18 مؤشراً رئيسياً للمالية العامة والديون في 188 دولة، ما يسمح للمستخدمين معرفة حجم الديون الحالية لأي دولة، وكذلك مراقبة التغيرات التي تطرأ عليها. كما تسمح بالمقارنة السهلة بين الدول والمناطق، وحالة التنمية، ومستويات الدخل والفئات الاقتصادية، عبر مرشحات بديهية ورسوم بيانية تفاعلية، لتخصيص عمليات البحث واستكشاف مجالات اهتمام محددة.

وتشمل المناطق المغطاة أفريقيا، والمنطقة العربية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما يتم توفير تحليل خاص لأقل البلدان نمواً، والدول الصغيرة النامية، التي تواجه تحديات فريدة.

وعلى سبيل المثال تظهر أحدث بيانات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي متوسطة تبلغ 73.7 %، حيث تنفق الدول 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدفوعات الفائدة، ويمثل هذا المبلغ 14.7 % من عائدات الحكومة، ويكاد يكون مساوياً للإنفاق على التعليم (5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) والرعاية الصحية (4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي).

تقدم لوحة المعلومات أيضاً مقارنة بأرقام الدول النامية الأخرى. كما تكشف لوحة المعلومات رؤيتين رئيسيتين. أولاً، أن معظم البلدان الأفريقية تخصص المزيد لمدفوعات الفائدة مقارنة بالصحة، وذلك مقارنة بمعظم الدول النامية الأخرى. ثانياً، تنفق بعض الدول الأفريقية ما يصل إلى 6 أضعاف على الفائدة مقارنة بالصحة، ما يسلط الضوء على التحدي الكبير، الذي يفرضه الدين على التنمية في القارة.

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