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«إينوك» تختتم حملتها الصيفية لدعم صحة وسلامة الموظفين

9/14/2024 7:30:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت مجموعة ((إينوك))، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، حملة السلامة الصيفية 2024، والتي هدفت من خلالها لتزويد موظفي التجزئة في المجموعة بمعلومات التوعية اللازمة والأدوات العملية للتعامل مع موسم الصيف بأمان.

وتضمنت الحملة توزيع أكثر من 9000 من المستلزمات الأساسية للصيف في أماكن الإقامة الثلاثة المملوكة للشركة، وتشمل هذه المستلزمات الآيس كريم، وزجاجات المياه والفواكه، وحقائب التبريد والمياه المدعمة بالفيتامينات وكريمات الوقاية من الشمس. بالإضافة إلى ذلك أجرت المجموعة ورشة عمل حول مشروبات الإلكتروليت.

وتماشياً مع قرار حكومة الإمارات بتنفيذ استراحة منتصف النهار الإلزامية اعتباراً من 15 يونيو 2024 إلى 15 سبتمبر 2024 اختتمت الحملة بتكريم الشركاء الأساسيين، الذين أسهموا في نجاحها، بما في ذلك شرطة الشارقة، ومستشفى ((ميدكير رويال التخصصي))، ومركز خدمات الصحة المهنية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إينوك)): ((تأتي صحة وسلامة كوادرنا العاملة على رأس أولوياتنا في ((إينوك)). ويعكس نهجنا الاستباقي لضمان تزويد جميع موظفي التجزئة في ((إينوك)) بالتوعية اللازمة خلال موسم الصيف، التزامنا بالحفاظ على صحة وسلامة الموظفين)).

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