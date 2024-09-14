61 % حصة القطاع الخاص من قروض بنوك دبي في يونيو

شكّلت حصة القطاع الخاص من القروض الممنوحة من البنوك العاملة في إمارة دبي 61 % من رصيدها التراكمي والمسجل حتى يونيو الماضي.

وذكرت بيانات المصرف المركزي أن بنوك الإمارة منحت أكثر من 32.2 مليار درهم كقروض جديدة للقطاع الخاص خلال عام، في الفترة ما بين يونيو 2023 ويونيو الماضي، لينمو الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص من بنوك الإمارة 5 % إلى إجمالي 573.2 مليار درهم، مقارنة برصيده البالغ نحو 541 مليار درهم منتصف العام الماضي.

ووصف المصرف المركزي القطاعات التجارية والصناعية أنها صاحبة حصة الأسد من قروض القطاع الخاص الممنوحة من بنوك الإمارة حتى منتصف العام، حيث بلغ إجمالي رصيد اقتراض تلك القطاعات نحو 365 مليار درهم، معلنة عن زيادة قدرها 9 مليارات درهم مقارنة بإجماليها البالغ 356 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما ألقت بيانات المركزي الضوء على حركة القروض الشخصية للأفراد، والتي تمثل الوجه الآخر من اقتراض القطاع الخاص من بنوك دبي التي تحوز حصة تقارب 49 % من إجمال اقتراض القطاع الخاص، لنجد أنها كانت الأنشط من حيث وتيرة النمو، بنسبة ارتفاع تجاوزت 21 % خلال عام واحد فقط، من رصيد بلغ 185.5 مليار درهم في يونيو من العام الماضي إلى ما يوازي 208.2 مليارات درهم يونيو من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز