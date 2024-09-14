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«جيتكس» ينطلق في دبي 14 أكتوبر بتكنولوجيا تجمع بين الخيال والابتكار

9/14/2024 7:30:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد دبي انطلاق فعاليات معرض ((جيتكس غلوبال)) العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، وتتميز الفعالية التي تستمر خمسة أيام بأنها الأكبر من نوعها في العالم، حيث تم تصنيفها بشكل مستقل كأفضل فعالية تقنية في العالم؛ بمشاركة شركات التكنولوجيا الكبرى العالمية والشركات الناشئة المبتكرة، والمستثمرين والخبراء. وخلال الحدث العالمي يركز أسبوع جيتكس للتقنية على التكنولوجيا التي تجمع بين الخيال والابتكار.

كما يتشارك جيتكس غلوبال مع العديد من الفعاليات والمنتديات الفرعية المعنية، بما فيها معرض جيتكس إمباكت، وقمة ومعرض المستقبل العمراني للمدينة الذكية، وإكسباند نورث ستار، ومعرض فينتك سيرج، ومؤتمر جلوبال ديف سلام، وقمة مستقبل البلوك تشين، وعالم الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح هذه المحفظة الواسعة من الفعاليات للحضور إمكانية استكشاف ومواكبة أحدث التطورات في العديد من القطاعات المتقدمة في وقتٍ ومكان واحد.

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