2.17 مليون مقعد مجدول على رحلات الطيران بين الإمارات والهند في سبتمبر

ارتفع حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة بين الإمارات والهند، خلال سبتمبر الجاري، لتصل إلى 2.177 مليون مقعد، مقارنة مع 2 مليون مقعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وذكرت المؤسسة أن الناقلات الجوية أضافت أكثر من 177 ألف مقعد على الرحلات المجدولة بين الإمارات والهند، خلال سبتمبر مقارنة مع سبتمبر العام الماضي، ليأتي مسار «الإمارات – الهند» في المركز التاسع عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران بين الدول.

وكشفت بيانات للمؤسسة الدولية أن مسار «مومباي - دبي» جاء في المركز الخامس، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 234 ألف مقعد على رحلات الطيران المجدولة خلال الشهر الجاري، بينما جاء مسار «دلهي – دبي» في المركز السابع، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 199 ألف مقعد على الرحلات الدولية على هذا الخط.

وتسيير الناقلات الوطنية الإماراتية وحدها أكثر من 2200 رحلة شهرياً بين المطارات الإماراتية والمطارات الهندية، الأمر الذي يشير إلى حجم الطلب على السفر بين البلدين، وتعتبر الهند من أهم الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارات، وتأتي في صدارة الأسواق السياحية بالنسبة لدبي.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند زخماً متواصلاً، في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل. وارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3.94 % من 51.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.4 مليار دولار في عام 2023.

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