الهند تلغي الحد الأدنى لسعر تصدير البصل وتخفض رسومه الجمركية 20%

في إجراءين مزدوجين لتحفيز صادرات البصل ألغت وزارة المالية الهندية الحد الأدنى لسعر التصدير على البصل، كما خفضت الرسوم الجمركية على صادراته من 40 % إلى 20 %، وسيدخل قرار الخفض حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم السبت.

وفي قرارات رئيسية مؤيدة للمزارعين، قالت الحكومة المركزية إنها رفعت الرسوم الأساسية على الزيت المكرر إلى 32.5 %، وزادت رسوم الاستيراد على الزيوت الصالحة للأكل من صفر إلى 20 %، وألغت الحد الأدنى لرسوم التصدير على البسمتي.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بهذه القرارات، وقال: «نحن لا ندخر جهداً في سبيل مصلحة إخواننا وأخواتنا الذين يعملون ليلاً ونهاراً من أجل الأمن الغذائي للبلاد. وسواء كان الأمر يتعلق بخفض الرسوم الجمركية على صادرات البصل أو زيادة الرسوم الجمركية على استيراد الزيوت الصالحة للأكل، فإن العديد من هذه القرارات ستعود بالنفع الكبير على منتجي الأغذية لدينا. وفي حين أن هذه القرارات ستزيد من دخلهم، فإن فرص العمل ستزداد أيضاً في المناطق الريفية».

وقال وزير الزراعة شيفراج سينغ تشوهان «سيتمكن المزارعون من الحصول على أسعار أفضل لهذه المحاصيل ومع زيادة المصافي في المناطق الصغيرة والريفية، ستزداد فرص العمل هناك أيضاً».

وتهدف القرارات التي أعلن عنها إلى تعزيز دخل المزارعين، قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في ولاية ماهاراشترا، أكبر منتج للغذاء الأساسي.

وفي مايو من هذا العام، رفعت الهند الحظر على صادرات البصل، ولكنها فرضت سعر التصدير الأدنى عند 550 دولاراً أمريكياً للطن، وهو ما يعني في الأساس أن المزارعين لا يستطيعون بيع منتجاتهم في الخارج بسعر أقل من هذا السعر.

وجاء في إشعار صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية: «تم رفع شرط الحد الأدنى لسعر التصدير (MEP) على تصدير البصل اعتباراً من الآن وحتى صدور أوامر أخرى».

وبحسب البيانات التي جمعتها إدارة شؤون المستهلك، بلغ متوسط سعر البصل في عموم الهند يوم الجمعة 50.83 روبية للكيلوغرام، بينما بلغ السعر النموذجي 50 روبية للكيلوغرام. ويبلغ الحد الأقصى لسعر البصل 83 روبية للكيلوغرام، وأدنى سعر 28 روبية للكيلوغرام.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت وزيرة شؤون المستهلك نيدهي كهاري إلى أن توقعات توفر البصل وأسعاره في الأشهر المقبلة تظل إيجابية، حيث زادت المساحة المزروعة في الخريف بشكل حاد إلى 2.9 هكتار حتى الشهر الماضي مقابل 1.94 هكتار في نفس الفترة من العام الماضي.

كانت الرسوم الجمركية البالغة 40 % مفروضة على الصادرات منذ الرابع من مايو بعد فرضها لتثبيط تصدير البصل للمساعدة في خفض سعره في السوق المحلية.

وصدرت الهند 2.6 مليون طن من البصل حتى يوليو من العام المالي الجاري. مقارنة بـ 16.07 مليون طن من البصل في العام المالي الماضي.

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