الأمم المتحدة: قمة المستقبل نقطة تحول نحوعالم أكثر استقراراً

تعقد الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك، يومي 22 و23 سبتمبر، مؤتمر "قمة المستقبل"، بمشاركة كبار المسؤولين الدوليين ووفود الدول وممثلي الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والسلطات المحلية والإقليمية .وتعقد القمة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي سيبدأ 24 سبتمبر الجاري،وستتمحور مداولاتها ، على بحث سبل الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين وأساليب العمل التي من شأنها أن تمهد الطريق نحو الفصل التالي من التعددية العالمية بحيث تكون أكثر شمولاً وترابطاً.

ومن المنتظر أن يصدر عن مؤتمر قمة المستقبل، عدد من المخرجات المساهمة في تغيير مستقبل الناس، والتي تمت صياغتها بعناية أثناء التفاوض عليها بين وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأبرزها "ميثاق المستقبل" الذي سيتضمن فصولاً حول التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية؛ والسلام والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال القادمة، وتحويل الحوكمة العالمية.وأيضا "الميثاق الرقمي العالمي" وكذلك "إعلان الأجيال المستقبلية" والهادف إلى تقديم رؤية شاملة تأخذ في اعتبارها مشاركة الشباب ومصالح الأجيال المقبلة في صنع القرار وصياغة المستقبل.

وتهدف جملة هذه المخرجات والتي ستكون بمثابة وثائق تاريخية، إلى معالجة القضايا الراهنة العالمية، مثل التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والسلام والأمن، وتمويل التنمية المستدام.

وقال مدير شعبة التوعية في إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي ماهر ناصر، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن قمة المستقبل تأتي في ظل أجواء تشوبها الاضطرابات والحروب التي تعصف بالعديد من المناطق حول العالم وخاصة المنطقة العربية مما يجعل من الصعب على الكثيرين النظر إلى المستقبل بتفاؤل.

وقال“مع تزايد الصراعات والنزاعات وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين، تتجلى أهمية القمة في تقديم آليات أكثر فعالية للتعامل مع الأزمات الإنسانية والأمنية” وأكد أنه ورغم إدراك الأمم المتحدة بأن تنفيذ التوصيات والوثائق التي ستصدر عن قمة المستقبل لن يكون سهلا لأن التحديات العالمية هائلة، إلا أنه إعتبر هذه المخرجات بحد ذاتها خطوة مهمة نحو تفعيل دور الأمم المتحدة ة تعزيز تعاونها المشترك مع الدول الأعضاء لمواجهة تلك التحديات العالمية.

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