50 جهة حكومية وخاصة تمنح تخفيضات لكبار المواطنين.. منها 86% جهات طبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬





تحرص‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬المقدمة‭ ‬لفئة‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬50‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬داعمة‭ ‬لخدمات‭ ‬تخفيض‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين،‭ ‬موزعة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬و45‭ ‬خاصة،‭ ‬فيما‭ ‬شكلت‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬نحو‭ ‬86‭.‬7‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭.‬





وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬الوزارة‭ ‬5‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬داعمة‭ ‬لـ7‭ ‬خدمات‭ ‬تخفيض‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬على‭ ‬الرسوم،‭ ‬وجاءت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أولا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الداعمة‭ ‬بنسبة‭ ‬42‭.‬9‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الخدمات،‭ ‬وتدعم‭ ‬تخفيض‭ ‬3‭ ‬رسوم‭ ‬هي‭ ‬تجديد‭ ‬رخص‭ ‬السياقة،‭ ‬وتجديد‭ ‬سجل‭ ‬المركبة،‭ ‬وتجديد‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬والاستبدال‭.‬

وتساوت‭ ‬الجهات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬تخفيض‭ ‬واحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬لكل‭ ‬منها،‭ ‬وهي‭: ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬داعمة‭ ‬للتخفيض‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬الغرف‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬للتخفيض‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬رخصة‭ ‬البناء،‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للتخفيض‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬ووزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬للتخفيض‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬استخدام‭ ‬حافلات‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي‭.‬

وتنوع‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الجهات‭ ‬الخاصة‭ ‬لتخفيض‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬تخفيضات‭ ‬وخدمات‭ ‬مجانية،‭ ‬حيث‭ ‬يستحوذ‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭ ‬والخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬84‭.‬4‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬38‭ ‬جهة‭ ‬خاصة‭ ‬تشمل‭ ‬مستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬طبية‭ ‬وعيادات‭ ‬طبية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬طبية‭ ‬ومختبرات‭ ‬طبية‭ ‬ومحلات‭ ‬بصريات‭ ‬وسمعيات‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬لبطاقات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتقدم‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬تخفيضات‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬1‭% ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬66‭%‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬بعضها‭ ‬خدمات‭ ‬مجانية‭ ‬مثل‭ ‬فحص‭ ‬السمع‭ ‬وفحص‭ ‬النظر‭ ‬وفحص‭ ‬العين‭ ‬ومتابعة‭ ‬مجانية‭ ‬واحدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬منزلية‭ ‬مثل‭ ‬التأهيل‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وكذلك‭ ‬تخفيضات‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬طبية‭ ‬وأسعار‭ ‬الأدوية،‭ ‬وتشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬كذلك‭ ‬تخفيضات‭ ‬على‭ ‬غرف‭ ‬المستشفيات‭ ‬والفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬والاستشارات‭ ‬الطبية‭ ‬والعمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬واختبارات‭ ‬متخصصة‭ ‬والتحاليل‭ ‬الطبية‭ ‬والأشعة‭ ‬والأسنان‭ ‬والطوارئ‭ ‬والخدمات‭ ‬الجلدية‭ ‬والليزر‭ ‬والنساء‭ ‬والولادة‭ ‬ووظائف‭ ‬الرئة‭ ‬واستشارات‭ ‬التغذية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬خدمات،‭ ‬منها‭ ‬التخفيض‭ ‬على‭ ‬الإطارات‭ ‬والنظارات‭ ‬الشمسية‭ ‬والعدسات‭ ‬الطبية‭.‬

وقد‭ ‬أوضحت‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭ ‬أن‭ ‬عروض‭ ‬التخفيض‭ ‬غير‭ ‬شاملة‭ ‬لعروض‭ ‬التخفيضات‭ ‬الأخرى‭ ‬أو‭ ‬باقات‭ ‬العروض‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬الملف،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬أن‭ ‬الخصومات‭ ‬تطبق‭ ‬عند‭ ‬الدفع‭ ‬نقداً‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬خدمات‭ ‬تخفيض‭ ‬كبار‭ ‬المواطن‭ ‬للجهات‭ ‬الخاصة‭ ‬4‭ ‬أسواق‭ ‬ومحلات‭ ‬تجارية‭ ‬لتقديم‭ ‬تخفيضات‭ ‬على‭ ‬المشتريات‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭% ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭% ‬وقد‭ ‬استثنى‭ ‬أحدها‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمنظفات،‭ ‬وقدم‭ ‬مكتب‭ ‬للأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬تخفيضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬المستحقات‭ ‬والمصاريف‭ ‬لجلب‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مكتب‭ ‬للمحاماة‭ ‬والتوثيق‭ ‬تخفيضا‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭% ‬على‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬التوثيق‭ ‬لأعمال‭ ‬كاتب‭ ‬العدل‭ ‬الخاص،‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬ورفع‭ ‬الدعوى‭ ‬والترافع‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أعمال‭ ‬المحاماة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تقديم‭ ‬مغسلة‭ ‬لغسل‭ ‬السيارات‭ ‬والزيوت‭ ‬تخفيضا‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭% ‬على‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬و20‭% ‬على‭ ‬الغسل‭ ‬الخارجي‭ ‬للسيارات‭.‬

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