50 جهة حكومية وخاصة تمنح تخفيضات لكبار المواطنين.. منها 86% جهات طبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
5 جهات حكومية تقدم 7 خدمات تخفيض بنسبة 50 %
كتبت أمل الحامد:
تحرص وزارة التنمية الاجتماعية على الارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة لفئة كبار المواطنين، حيث إن 50 جهة حكومية وخاصة داعمة لخدمات تخفيض كبار المواطنين، موزعة ما بين 5 جهات حكومية و45 خاصة، فيما شكلت الجهات الداعمة للخدمات الطبية والمتعلقة بها من القطاعين العام والخاص نحو 86.7% من إجمالي الجهات الداعمة.
وتضم قائمة الجهات الحكومية والخاصة التي أعدتها الوزارة 5 جهات حكومية داعمة لـ7 خدمات تخفيض كبار المواطنين بنسبة 50% على الرسوم، وجاءت وزارة الداخلية أولا من حيث الجهات الحكومية الداعمة بنسبة 42.9% من إجمالي الخدمات، وتدعم تخفيض 3 رسوم هي تجديد رخص السياقة، وتجديد سجل المركبة، وتجديد جواز السفر والاستبدال.
وتساوت الجهات الأربع الأخرى في تقديم خدمة تخفيض واحدة بنسبة 50% لكل منها، وهي: وزارة الصحة داعمة للتخفيض على رسوم الغرف الخاصة بمجمع السلمانية الطبي، وزارة شؤون البلديات والزراعة للتخفيض على رسوم رخصة البناء، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للتخفيض على رسوم إصدار بطاقة الهوية، ووزارة المواصلات والاتصالات للتخفيض على رسوم استخدام حافلات النقل الجماعي.
وتنوع الدعم الذي تقدمه الجهات الخاصة لتخفيض كبار المواطنين ما بين تخفيضات وخدمات مجانية، حيث يستحوذ القطاع الطبي الخاص والخدمات المتعلقة به على نسبة 84.4% من إجمالي الخدمات المقدمة لكبار السن، كما أن 38 جهة خاصة تشمل مستشفيات ومراكز طبية وعيادات طبية ومؤسسات طبية ومختبرات طبية ومحلات بصريات وسمعيات إضافة إلى مؤسسة لبطاقات الرعاية الصحية، وتقدم هذه الجهات تخفيضات تبدأ من 1% وتصل إلى 66%، بالإضافة إلى تقديم بعضها خدمات مجانية مثل فحص السمع وفحص النظر وفحص العين ومتابعة مجانية واحدة، إضافة إلى تقديم خدمات منزلية مثل التأهيل والعلاج الطبيعي، وكذلك تخفيضات على أجهزة طبية وأسعار الأدوية، وتشمل الخدمات الطبية كذلك تخفيضات على غرف المستشفيات والفحوصات الدورية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية واختبارات متخصصة والتحاليل الطبية والأشعة والأسنان والطوارئ والخدمات الجلدية والليزر والنساء والولادة ووظائف الرئة واستشارات التغذية، وغيرها من خدمات، منها التخفيض على الإطارات والنظارات الشمسية والعدسات الطبية.
وقد أوضحت بعض الجهات الداعمة في القطاع الطبي الخاص أن عروض التخفيض غير شاملة لعروض التخفيضات الأخرى أو باقات العروض أو فتح الملف، كما أوضحت إحدى الجهات أن الخصومات تطبق عند الدفع نقداً.
كما تضمنت خدمات تخفيض كبار المواطن للجهات الخاصة 4 أسواق ومحلات تجارية لتقديم تخفيضات على المشتريات تبدأ من 1.5% وتصل إلى 30% وقد استثنى أحدها المواد الغذائية والمنظفات، وقدم مكتب للأيدي العاملة تخفيضاً بنسبة 10% من المستحقات والمصاريف لجلب الأيدي العاملة، إضافة إلى تقديم مكتب للمحاماة والتوثيق تخفيضا بنسبة 20% على جميع خدمات التوثيق لأعمال كاتب العدل الخاص، كما تشمل الاستشارات القانونية ورفع الدعوى والترافع في كافة أعمال المحاماة، وكذلك تقديم مغسلة لغسل السيارات والزيوت تخفيضا بنسبة 5% على قطع الغيار و20% على الغسل الخارجي للسيارات.
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