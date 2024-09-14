Sunday, 15 September 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خارجية النواب: جهود نيابية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في بناء منظومة تشريعية متطورة

9/14/2024 7:25:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬رائدة‭ ‬وتحولات‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحديثة،‭ ‬وثمنت‭ ‬اللجنة‭ ‬سعي‭ ‬كافة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتوظيفه‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬وبناء‭ ‬دعائم‭ ‬مملكة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وبناء‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وقانونية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وطنية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ممارسة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬البناء‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬العليا‭ ‬للوطن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬للحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬الحوكمة‭ ‬الفعّالة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‮»‬،‭ ‬لفتت‭ ‬خارجية‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬تؤمن‭ ‬الاستعداد‭ ‬الكامل‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬والمساعي‭ ‬لتبني‭ ‬وتوظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والخدمية‭ ‬ووضع‭ ‬الأنظمة‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬التقني‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬والدفع‭ ‬بتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية‭ ‬لتطوير‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬‮

وأشادت‭ ‬خارجية‭ ‬النواب‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المستجيبة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬العصر،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬النظم‭ ‬التقنية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬النشاطات‭ ‬والمجالات،‭ ‬مثمنة‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬اتخذه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬حثيثة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بيوت‭ ‬خبرة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العلمي،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمنجزات‭ ‬الوطنية‭.‬‮

كلمات دالة

MENAFN14092024000055011008ID1108674282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث