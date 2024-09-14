خارجية النواب: جهود نيابية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في بناء منظومة تشريعية متطورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬الحوكمة‭ ‬الفعّالة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‮»‬،‭ ‬لفتت‭ ‬خارجية‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬تؤمن‭ ‬الاستعداد‭ ‬الكامل‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬والمساعي‭ ‬لتبني‭ ‬وتوظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والخدمية‭ ‬ووضع‭ ‬الأنظمة‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬التقني‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬والدفع‭ ‬بتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية‭ ‬لتطوير‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬‮

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وأشادت‭ ‬خارجية‭ ‬النواب‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المستجيبة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬العصر،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬النظم‭ ‬التقنية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬النشاطات‭ ‬والمجالات،‭ ‬مثمنة‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬اتخذه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬حثيثة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بيوت‭ ‬خبرة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العلمي،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمنجزات‭ ‬الوطنية‭.‬‮

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