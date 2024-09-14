أعداء ((المضمار))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): أكد البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، أنه يفضل اختيار الفوز ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1 بدلا من الحفاظ على صداقته مع الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن السائق البريطاني أحيا آماله في الفوز بلقب بطولة العالم بعدما تمكن من تقليص 16 نقطة من الفارق بينه وبين فيرستابن في آخر سباقين - ويظل يفصلهما 62 نقطة مع تبقي ثمانية سباقات على نهاية المسابقة.
ويظل الثنائي، اللذان اصطدما أثناء التنافس على صدارة سباق جائزة النمسا الكبرى في يونيو الماضي، أصدقا خارج المضمار، حتى أنهما سافرا سويا إلى أذربيجان لخوض سباق الجائزة الكبرى.
ويعتقد توريس أنهما قادران على فصل تنافسهما في المضمار عن حياتهما الشخصية، ولكن عند سؤاله عما إذا كان سيضحي بعلاقتهما من أجل التغلب على فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، والتتويج بلقب بطولة العالم لفئة السائقين، كانت إجابة السائق البريطاني البالغ من العمر 24 عاما واضحة للغاية.
وقال نوريس: «بالطبع سأختار دائما التغلب عليه». وأضاف: «ولكن كما قلت عدة مرات، حقيقة أننا على وفاق ليس لها علاقة بطريقة معاملتي له على المضمار».
وأردف: «أنا أحترم ماكس كثيرا، نحن أصدقاء ولكن هو يريد أن يتغلب علي وهذا واضح، وأنا أيضا أريد التغلب عليه. نحن متنافسون، أنا أنافسه للفوز ببطولة العالم». وأكد: «الأمر ليس له علاقة بعلاقتنا خارج المضمار، إنهما عالمان مختلفان تماما». واختتم: «عندما تكون على المضمار لا نصبح أصدقاء، نصبح أعداء، أعتقد أن هذا الأمر سيظل كما هو دائما».
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