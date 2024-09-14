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أعداء ((المضمار))

9/14/2024 7:25:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين،‭ ‬أنه‭ ‬يفضل‭ ‬اختيار‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭ - ‬1‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صداقته‭ ‬مع‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬السائق‭ ‬البريطاني‭ ‬أحيا‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سباقين‭ - ‬ويظل‭ ‬يفصلهما‭ ‬62‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬ثمانية‭ ‬سباقات‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬المسابقة‭.‬

ويظل‭ ‬الثنائي،‭ ‬اللذان‭ ‬اصطدما‭ ‬أثناء‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬النمسا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬أصدقا‭ ‬خارج‭ ‬المضمار،‭ ‬حتى‭ ‬أنهما‭ ‬سافرا‭ ‬سويا‭ ‬إلى‭ ‬أذربيجان‭ ‬لخوض‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭.‬

ويعتقد‭ ‬توريس‭ ‬أنهما‭ ‬قادران‭ ‬على‭ ‬فصل‭ ‬تنافسهما‭ ‬في‭ ‬المضمار‭ ‬عن‭ ‬حياتهما‭ ‬الشخصية،‭ ‬ولكن‭ ‬عند‭ ‬سؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيضحي‭ ‬بعلاقتهما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬فيرستابن،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬والتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفئة‭ ‬السائقين،‭ ‬كانت‭ ‬إجابة‭ ‬السائق‭ ‬البريطاني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬واضحة‭ ‬للغاية‭.‬

وقال‭ ‬نوريس‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬سأختار‭ ‬دائما‭ ‬التغلب‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬حقيقة‭ ‬أننا‭ ‬على‭ ‬وفاق‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بطريقة‭ ‬معاملتي‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬المضمار‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أحترم‭ ‬ماكس‭ ‬كثيرا،‭ ‬نحن‭ ‬أصدقاء‭ ‬ولكن‭ ‬هو‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬علي‭ ‬وهذا‭ ‬واضح،‭ ‬وأنا‭ ‬أيضا‭ ‬أريد‭ ‬التغلب‭ ‬عليه‭. ‬نحن‭ ‬متنافسون،‭ ‬أنا‭ ‬أنافسه‭ ‬للفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بعلاقتنا‭ ‬خارج‭ ‬المضمار،‭ ‬إنهما‭ ‬عالمان‭ ‬مختلفان‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬واختتم‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬لا‭ ‬نصبح‭ ‬أصدقاء،‭ ‬نصبح‭ ‬أعداء،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيظل‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬دائما‮»‬‭.‬

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