شفيونتيك تغيب عن كوريا المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): أبلغ منظمو بطولة كوريا المفتوحة للتنس صحفيين أن المصنفة الأولى عالميا إيغا شفيونتيك انسحبت من البطولة بسبب الإرهاق.
وانسحبت جيسيكا بيجولا، حاملة اللقب وصاحبة المركز الثاني في أمريكا المفتوحة، من كوريا المفتوحة إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة والتي تقام في سول بسبب الإصابة. وانسحبت البولندية شفيونتيك من بطولة كندا المفتوحة الشهر الماضي أيضا بسبب الإرهاق.
وفازت شفيونتيك ببطولة فرنسا المفتوحة في يونيو الماضي وحصلت على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس الصيفي قبل أن تخسر أمام بيجولا في دور الثمانية بأمريكا المفتوحة.
وستغيب إيلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون السابقة والمصنفة الرابعة على العالم، أيضا عن بطولة كوريا المفتوحة بسبب إصابة في الظهر، بينما انسحبت إيما نافارو التي بلغت الدور قبل النهائي في أمريكا المفتوحة بسبب تغيير الجدول الزمني.
وستقام بطولة كوريا المفتوحة في الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر.
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