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شفيونتيك تغيب عن كوريا المفتوحة

9/14/2024 7:25:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬أبلغ‭ ‬منظمو‭ ‬بطولة‭ ‬كوريا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬صحفيين‭ ‬أن‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق‭.‬

وانسحبت‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيجولا،‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬وصاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬المفتوحة‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬اتحاد‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬500‭ ‬نقطة‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬سول‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭. ‬وانسحبت‭ ‬البولندية‭ ‬شفيونتيك‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كندا‭ ‬المفتوحة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أيضا‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق‭.‬

وفازت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬ببطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيفي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬أمام‭ ‬بيجولا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بأمريكا‭ ‬المفتوحة‭.‬

وستغيب‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا،‭ ‬بطلة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬السابقة‭ ‬والمصنفة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬كوريا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الظهر،‭ ‬بينما‭ ‬انسحبت‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بسبب‭ ‬تغيير‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭.‬

وستقام‭ ‬بطولة‭ ‬كوريا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭.‬

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