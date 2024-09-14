يوفنتوس يكتفي بالتعادل وفوز أول لميلان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬حقبة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬بتفاؤل‭ ‬كبير‭ ‬نتيجة‭ ‬فوزه‭ ‬بمباراتيه‭ ‬الأوليين‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬اكتفى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بتعادل‭ ‬ثان‭ ‬تواليا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬روما،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬أمام‭ ‬إمبولي‭ ‬0‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورغم‭ ‬الوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬العديدة‭ ‬مثل‭ ‬الهولندي‭ ‬تون‭ ‬كومباينرس‭ ‬والفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬كالولو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬دوغلاس‭ ‬لويز‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬غونزاليس،‭ ‬بدا‭ ‬فريق‭ ‬موتا‭ ‬عاجزا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬تهديد‭ ‬مرمى‭ ‬إمبولي‭ ‬باستثناء‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬وأبرزها‭ ‬للصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭.‬

ومع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرين‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قرر‭ ‬موتا‭ ‬تغيير‭ ‬خط‭ ‬وسطه‭ ‬بالكامل‭ ‬بعدما‭ ‬زج‭ ‬بالوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الآخر‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيفرين‭ ‬تورمام‭ ‬والبلجيكي‭ ‬الشاب‭ ‬سامويل‭ ‬مبانغولا‭ ‬والأميركي‭ ‬تيموثي‭ ‬وياه‭ ‬ونيكولا‭ ‬فاجولي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مانويل‭ ‬لوكاتيلي‭ ‬والتركي‭ ‬كينان‭ ‬يلديز‭ ‬وغونزاليس‭ ‬ولويز‭ ‬تواليا،‭ ‬لكن‭ ‬شيئا‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬إمبولي‭ ‬أقرب‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬اكتفى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بنقطة‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬موقتا‭ ‬أمام‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬الأحد‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬مونتسا،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬تورينو‭ ‬وأودينيزي‭ ‬اللذين‭ ‬يلعبان‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬ليتشي‭ ‬والإثنين‭ ‬أمام‭ ‬بارما‭ ‬تواليا‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬جمهور‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬احتشد‭ ‬خارج‭ ‬‮«‬سان‭ ‬سيرو‮»‬‭ ‬لتشجيع‭ ‬الفريق‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬محذرا‭ ‬‮«‬كفى‭ ‬أعذارا،‭ ‬هذا‭ ‬الانذار‭ ‬الأخير‮»‬،‭ ‬أعطى‭ ‬ثماره‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬روسونيري‮»‬‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬للموسم‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬فينيتسيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬كاسحة‭ ‬4‭-‬0‭.‬

وبدأ‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬جاره‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الدوري،‭ ‬حقبة‭ ‬خليفة‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬بأسوأ‭ ‬طريقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعادلين‭ ‬وهزيمة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬ليدخل‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬متخلفا‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭.‬

وعاد‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭ ‬والفرنسي‭ ‬تيو‭ ‬هرنانديز‭ ‬بعدما‭ ‬أشركهما‭ ‬فونسيكا‭ ‬كبديلين‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬ضد‭ ‬لاتسيو‭ (‬2-2‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬دفعهما‭ ‬إلى‭ ‬التصرف‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬احترافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفضهما‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬زملائهما‭ ‬خلال‭ ‬استراحة‭ ‬شرب‭ ‬المياه‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬أمام‭ ‬لاتسيو‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬لياو‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬ثوان‭ ‬على‭ ‬على‭ ‬دخوله‭ ‬بلعبة‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬هرنانديز،‭ ‬ضرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬مجددا‭ ‬وكان‭ ‬خلف‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬دقيقتين‭ ‬بتمريرة‭ ‬رائعة‭ ‬للفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬الكرة‭ ‬عرضية‭ ‬فأخطأ‭ ‬الحارس‭ ‬الفنلندي‭ ‬جيسي‭ ‬يورونين‭ ‬في‭ ‬تقديرها‭ ‬لتنتهي‭ ‬في‭ ‬شباكه‭.‬

ولم‭ ‬ينتظر‭ ‬ميلان‭ ‬طويلا‭ ‬لإضافة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬إثر‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬الأميركي‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيتش‭ ‬وتابعها‭ ‬برأسه‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوسوفا‭ ‬فوفانا،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬ماتيو‭ ‬غابيا‭ ‬الذي‭ ‬حولها‭ ‬بفخذه‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬16‭).‬

وترك‭ ‬مهاجم‭ ‬تشلسي‭ ‬السابق‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬روما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بصمته‭ ‬بانتزاعه‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬بوليسيتش‭ ‬بنجاح‭ (‬25‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬نفذ‭ ‬أبراهام‭ ‬بنفسه‭ ‬بعد‭ ‬لحظات‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬أخرى‭ ‬انتزعها‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬لياو‭ ‬وسددها‭ ‬ببرودة‭ ‬أعصاب‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬29‭)‬،‭ ‬حاسما‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬مرور‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬البداية‭.‬

وبقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭ ‬رغم‭ ‬اضطرار‭ ‬الضيف‭ ‬إلى‭ ‬إكمال‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬هانز‭ ‬نيكولوس‭ ‬كافيليا‭ ‬بالانذار‭ ‬الثاني‭ (‬73‭).‬