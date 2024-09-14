9 حكام من آسيا يديرون مباريات كأس العالم لكرة الصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالمبور‭ ‬ – ‭ (‬قنا‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مشاركة‭ ‬تسعة‭ ‬حكام‭ ‬من‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬‮«‬أوزبكستان‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تكرر‭ ‬نجاح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬حكام‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬العالمي،‭ ‬عبر‭ ‬تعيين‭ ‬تسعة‭ ‬حكام‭ ‬من‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‮»‬‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬وتستمر‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬تعد‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيانه،‭ ‬إن‭ ‬الحكام‭ ‬التسعة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هم‭: ‬الحكم‭ ‬التايلاندي‭ ‬بورنارونغ‭ ‬غرايرود‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬بارغواي‭ ‬وكوستاريكا‭ ‬لاحقا‭ ‬اليوم‭.. ‬وأيضا‭ ‬الحكم‭ ‬الصيني‭ ‬آن‭ ‬ران،‭ ‬والأسترالي‭ ‬رايان‭ ‬شيبرد،‭ ‬والإيراني‭ ‬مهرابيا‭ ‬أفشار‭ ‬إبراهيم،‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يسجلوا‭ ‬الحضور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات،‭ ‬بعدما‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬والفيتنامي‭ ‬دونغ‭ ‬كووك‭ ‬ترونغ،‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬بيانه‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الصينية‭ ‬دونغ‭ ‬فانغيو‭ ‬للتاريخ‭ ‬كأول‭ ‬خريجة‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباراة‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬عقب‭ ‬تعيينها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشابات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬يؤكد‭ ‬اختيار‭ ‬تسعة‭ ‬حكام‭ ‬آسيويين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المخصص‭ ‬لحكام‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬لزيادة‭ ‬التمثيل‭ ‬الآسيوي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬