9 حكام من آسيا يديرون مباريات كأس العالم لكرة الصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوالالمبور – (قنا): أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشاركة تسعة حكام من قارة آسيا في إدارة مباريات كأس العالم لكرة الصالات «أوزبكستان 2024».
وقال الاتحاد القاري في بيان: «تكرر نجاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في رعاية حكام من الطراز العالمي، عبر تعيين تسعة حكام من قارة آسيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزبكستان».. مشيرا إلى أن نسخة 2024 من البطولة التي تقام بداية من اليوم وتستمر إلى 6 أكتوبر المقبل، تعد المرة الرابعة التي تقام في قارة آسيا.
وقال الاتحاد في بيانه، إن الحكام التسعة المشاركين في البطولة هم: الحكم التايلاندي بورنارونغ غرايرود الذي يتولى إدارة مباراة بين بارغواي وكوستاريكا لاحقا اليوم.. وأيضا الحكم الصيني آن ران، والأسترالي رايان شيبرد، والإيراني مهرابيا أفشار إبراهيم، الذين من المقرر أن يسجلوا الحضور الثاني في كأس العالم لكرة الصالات، بعدما شاركوا في إدارة مباريات النسخة الماضية عام 2021 في ليتوانيا، والفيتنامي دونغ كووك ترونغ، الذي سيشارك أيضا في كأس العالم لكرة الصالات للمرة الثانية، بعد مشاركته في نسخة عام 2016 في كولومبيا.
وفي ختام بيانه قال الاتحاد إنه بعد أسابيع فقط من تسجيل الصينية دونغ فانغيو للتاريخ كأول خريجة من أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تشارك في إدارة مباراة بكأس العالم، عقب تعيينها للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للشابات تحت 20 عاما 2024 في كولومبيا، يؤكد اختيار تسعة حكام آسيويين في كأس العالم لكرة الصالات على التزام الاتحاد القاري بتقديم الدعم المخصص لحكام المباريات في سعيه لزيادة التمثيل الآسيوي على الساحة الدولية.
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