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أرتيتا يعرب عن اعتقاده بالفوز على توتنهام

9/14/2024 7:25:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الإسباني‭ ‬لفريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬سيدخل‭ ‬مباراة‭ ‬ديربي‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬بطاقة‭ ‬هائلة‭ ‬واعتقاد‭ ‬راسخ‭ ‬بأنه‭ ‬سيتغلب‭ ‬على‭ ‬منافسه‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬أرسنال‭ ‬سيستهل‭ ‬أسبوعا‭ ‬صعبا‭ ‬،‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬بالألقاب،‭ ‬بمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬توتنهام،‭ ‬ثم‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬أتالانتا‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬حملته‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬ثم‭ ‬يلتقي‭ ‬بعدها‭ ‬بمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

ولكن‭ ‬أرسنال‭ ‬سيواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬بدون‭ ‬نجميه‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس،‭ ‬الموقوف‭ ‬بعدما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬برايتون،‭ ‬وميكيل‭ ‬ميرينو‭ ‬المصاب‭ ‬في‭ ‬الكتف‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬مارتين‭ ‬أوديجارد‭ ‬لفترة‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬أثناء‭ ‬خوضه‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬النرويجي‭. ‬ولم‭ ‬يتحدث‭ ‬أرتيتا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬مدة‭ ‬غياب‭ ‬أوديجارد‭.‬

هذا‭ ‬سيجعل‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬يجري‭ ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬اعترف‭ ‬أنها‭ ‬ستضع‭ ‬الأساس‭ ‬لفترة‭ ‬حاسمة‭ ‬بالفعل‭ ‬لمسيرة‭ ‬أرسنال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وأكد‭ ‬أرتيتا‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ستحدد‭ ‬مسارنا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللحظات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عنما‭ ‬تلعب‭ ‬تلك‭ ‬المباريات‭ ‬الكبيرة‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬المحك‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬حماسية‭ ‬أيضا‭. ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬المنتظر‭ ‬وتفوز‭ ‬بمثل‭ ‬تلك‭ ‬المباريات،‭ ‬فهذا‭ ‬يعطيك‭ ‬دافعا‭ ‬ضخما،‭ ‬نعلم‭ ‬هذا،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬نعلمها‭ ‬جيدا‭. ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬معينة‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬التحكم‭ ‬بها،‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أسبوعين‭ ‬كان‭ ‬سوء‭ ‬حظ‭ ‬كبير‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نواجه‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ولكن‭ ‬نتمنى‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

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